4 مخابئ لـداعش بجوار الجندي الفرنسي المقتول بالعراق

مشطت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، موقع الهجوم الذي نفذه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ضد قوات فرنسية وقتلت أحد جنودها، حيث عثرت على 4 مخابئ دون العثور على أي عنصر، اليوم الثلاثاء.

تفاصيل العملية

وتوجهت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مع فريق الدعم من القوات الخاصة الفرنسية، أمس الاثنين، إلى موقع لعناصر داعش، تم استهدافه بضربة جوية في منطقة العيث – شرق محافظة صلاح الدين.

ونفذت القوة عملية إنزال على موقع الضربة الجوية وتعرضت لإطلاق نار من قبل العناصر الإرهابية، الذين لم يصابوا في الغارة.

وأدى الاشتباك إلى إصابة 6 من القوات العراقية، إصاباتهم خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 4 من عناصر القوات الخاصة الفرنسية.

إجلاء المصابين والقتلى

وتعذر إجلاء أحد عناصر الجنود الفرنسيين المصابين إلى اليوم الثلاثاء، وقد تم إجلاء المصابين الفرنسيين مع جثة الجندي القتيل باتجاه مقر القوات الفرنسية في أربيل بواسطة مروحية.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، بوقت سابق اليوم، مقتل جندي من القوات الخاصة في أثناء مشاركته في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، في 10 ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتشارك قوات فرنسية ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعم القوات العراقية في حربها ضد التنظيم منذ عام 2014.

ولم يعد التحالف ينفذ أي عمليات برية منذ يناير 2022، فيما ينتشر حاليا نحو 600 جندي فرنسي في العراق.