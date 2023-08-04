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منها تخفيض 50% على رسوم العبور

4 مزايا ببطاقة الطالب لعبور جسر الملك فهد

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
4 مزايا ببطاقة الطالب لعبور جسر الملك فهد
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الخصم الذي تقدمه للطلاب بشأن رسوم عبور جسر الملك فهد، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

مزايا بطاقة الطالب

ولفتت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إلى أنها تمنح بطاقة خصم للطلاب تشتمل على عدة مزايا منها:

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1ـ  تخفيض 50% على رسوم عبور جسر الملك فهد.

2ـ توفير مسار مخصص لإنهاء إجراءات السفر.

3ـ سرعة الإصدار والتجديد عبر مركز خدمة العملاء.

4ـ متاحة للمواطن والمقيم.

 

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