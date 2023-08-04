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جرى إحالتهم إلى النيابة العامة

4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج الأقراص الممنوعة بالرياض

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج الأقراص الممنوعة بالرياض
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على (4) مواطنين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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