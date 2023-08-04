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منها إغلاق مصدر الغاز

4 نصائح للتعامل مع اشتعال زيت الطهي

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
4 نصائح للتعامل مع اشتعال زيت الطهي
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى الحذر واتخاذ إجراءات السلامة في حال اشتعال زيت الطهي، مع ضرورة عدم لمس الوعاء المشتعل وعدم استخدام المياه لمحاولة إطفاء الزيت المشتعل، وإغلاق مصدر الغاز.

أهمية تغطية الوعاء المشتعل

وأشار “الدفاع المدني” إلى أهمية تغطية الوعاء المشتعل بغطاء معدني لحجب الهواء أو قطعة قماش مبللة، داعيًا إلى الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(998) في بقية مناطق المملكة في حال استمرار اشتعال النيران.

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