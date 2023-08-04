الشباب يُقلص الفارق أمام الهلال بهدف كويلار قلق أمريكي على صحة رئيس النيجر المحتجز دوري روشن حصريًا على قنوات SSC 4 نصائح للتعامل مع اشتعال زيت الطهي اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا الجيش اللبناني يعتدي على مراسل الحدث أثناء البث المباشر عش أجواء مثيرة ممتعة مع مسرحية الطابق الثاني في الرياض المجلس العسكري بالنيجر يلتقي مبعوثي الرئيس النيجيري وإيكواس الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب وظائف شاغرة بمجموعة البحري في 3 مدن
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى الحذر واتخاذ إجراءات السلامة في حال اشتعال زيت الطهي، مع ضرورة عدم لمس الوعاء المشتعل وعدم استخدام المياه لمحاولة إطفاء الزيت المشتعل، وإغلاق مصدر الغاز.
وأشار “الدفاع المدني” إلى أهمية تغطية الوعاء المشتعل بغطاء معدني لحجب الهواء أو قطعة قماش مبللة، داعيًا إلى الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(998) في بقية مناطق المملكة في حال استمرار اشتعال النيران.