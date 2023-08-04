Icon

مجزرة مروعة.. مصري يذبح زوجته وبناته الخمسة Icon القبض على 4 مهربين للقات بنجران وجازان Icon بالفيديو.. انهيار واختفاء منزل في نهر هائج Icon 3 مشاريع سكنية بضاحية خزام تبدأ من 537 ألف ريال Icon التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشباب Icon 4 وظائف عصية على الذكاء الاصطناعي Icon غرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك بسبب الفيضانات Icon وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية Icon السفارة السعودية بكوريا لمواطنيها: احذروا إعصار خانون Icon تاليسكا ورقة النصر الرابحة ضد الشرطة العراقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يصعب عليه القيام بتنفيذ مجالاتها

4 وظائف عصية على الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
4 وظائف عصية على الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت كبيرة الباحثين في غوغل أن الذكاء الاصطناعي لن يتمكن من السطو على بعض المهن مهما تقدمت تقنياته، ومن أهم هذه المهن رعاية الكبار والصغار والبرمجة والكتابة الإبداعية، ويصعب عليه القيام بتنفيذ مجالاتها.

الوظائف والذكاء الاصطناعي

ووفق مقال نشرته كاسي كوزيركوف (Cassie Kozyrkov) كبير الباحثين في مجال اتخاذ القرار في “غوغل”، فإن:

قد يهمّك أيضاً
مجزرة مروعة.. مصري يذبح زوجته وبناته الخمسة

مجزرة مروعة.. مصري يذبح زوجته وبناته الخمسة

201 ألف وظيفة للسعوديين عبر هدف

201 ألف وظيفة للسعوديين عبر هدف

الذكاء الاصطناعي

الكتابة الإبداعية أولى هذه الوظائف، فالذكاء الاصطناعي يعجز عن ترتيب الكلمات بأسلوب إبداعي يعبر عن التخيلات والتصورات الفنية والمجازات.

مجالسة كبار السن والصغار

وثاني هذه الوظائف، هي مجالسة الكبار والصغار أو رعايتهما، فهذه التقنيات تفتقر إلى الحميمة التي ينفرد بها البشر، ولا يمكنها إدراك متطلبات البشر على اختلاف أعمارهم.

كما أشارت كبير الباحثين في مجال اتخاذ القرار في “غوغل”، إلى أن الذكاء الاصطناعي لم ينجح أبدا في الفنون الإبداعية الفريدة مثل الفنون التشكيلية والأدب والموسيقى.

وقد تبدو مفارقة غريبة أن البرمجة التي خلقت مجالات الذكاء الاصطناعي ستبقى بعيدة عن متناول يده، فالروبوتات تستجيب وفق ما بُرمجت عليه ولا يمكنها فك رموز لغات البرمجة.

كيف تحارب السعودية تغير المناخ بالذكاء الاصطناعي؟

الاختصاصي النفسي أو الاجتماعي

الاختصاصي النفسي أو الاجتماعي من الوظائف التي يصعب على الروبوت إتقانها، فالآلة لن تتمكن من تقديم الدعم العاطفي أو الاهتمام بالأشخاص.

ووفق خبراء، مهما بلغت التكنولوجيا والآلة والذكاء الاصطناعي من مراحل متقدمة، إلا أنَّها تبقى صنيعة الإنسان ويبقى البشر هم القادة في رحلة التطوير والتقدم، خصوصا في المجالات التي تتطلب قرارات أخلاقية وفهمًا عميقًا للعواطف والعلاقات الإنسانية.

الذكاء الاصطناعي 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على صناعة نجوم جدد
السعودية اليوم

المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على...

السعودية اليوم
الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار مستمر
السعودية اليوم

الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار...

السعودية اليوم
استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع حادث
السعودية اليوم

استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع...

السعودية اليوم
حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية
العالم

حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار...

العالم
مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة
السوق

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة

السوق
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار...

السعودية اليوم
العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة
العالم

العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق...

العالم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم