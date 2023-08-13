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بهدف تأهيل كوادر قادرة على بناء حلول تقنية

40 طالبًا يشاركون في معسكر سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي بالرياض

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
40 طالبًا يشاركون في معسكر سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي بالرياض
المواطن - واس

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بدأ اليوم معسكر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لحديثي التخرج في البيانات والذكاء الاصطناعي بمشاركة 40 طالبًا وطالبة من أصل 6 آلاف مرشح ومرشحة تقدموا للمعسكر من مختلف مناطق السعودية وذلك في مقر أكاديمية طويق بمدينة الرياض بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على بناء حلول تقنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتأهيلها لسوق العمل.

تدريب مكثف

ويتلقى الطلاب والطالبات الذين تم اختيارهم وفقًا لمعايير عالية خلال 6 أسابيع تدريبًا مكثفًا في مقر الأكاديمية لتمكينهم من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والتعليم العميق والشبكات العصبية والخوارزميات من خلال مشروعات عملية تطبيقية في البيانات والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف خبراء مختصين في هذا المجال.

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معسكر سدايا

ويعد “معسكر سدايا لحديثي التخرج في البيانات والذكاء الاصطناعي” إحدى مبادرات “سدايا” الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وفي إطار جهودها في تعزيز التعليم والتوعية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي وتأهيل الكوادر الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقًا لإستراتيجيتها الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية مُتمكنة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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