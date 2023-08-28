40 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر

أعلنت (شركة أرامكو روان للحفر) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف لحملة (الثانوية فما فوق) لتوفير أكثر من (40) وظيفة بمختلف التخصصات للعمل في (المنطقة الشرقية)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

– مسؤول الحفر.

– أخصائي التطبيقات الرقمية والتجارية.

– مهندس معماري أول.

– أخصائي مخزون.

– مهندس أول.

– أخصائي خزانة.

– مدير أداء العمليات.

– فني إلكترونيات أول.

– مدير تطوير الأعمال.

– أخصائي الحوكمة والمخاطر والامتثال.

– أخصائي أمن المعلومات.

– حمال.

– مساعد إداري.

– مشرف مشتريات.

– أخصائي المسؤولية الاجتماعية.

– أخصائي أول الامتثال.

– منسق مخزون.

– منسق الشحن والاستلام.

– مهندس ثانٍ.

– مدير تسويق.

– أخصائي تخطيط موارد المؤسسات.

– مهندس إنشائي ثانٍ.

– مهندس ميكانيكي ثانٍ.

– أمين مخزن أول.

– عامل كهرباء.

– أخصائي سياسات وتخطيط الموارد البشرية.

– أخصائي أول البحرية.

– أخصائي أول حسابات الدفع.

– أخصائي شبكات.

– منسق التدريب والتطوير.

– مهندس معماري.

– مهندس عمليات.

– محامي ثانٍ.

– كهربائي أول.

– أخصائي العقود.

– أخصائي المشتريات.

– أخصائي أول إدارة الموارد البشرية.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/02/12هـ الموافق بالميلادي 2023/08/28م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

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