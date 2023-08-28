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420 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
420 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن (420) وظيفة شاغرة (إدارية، صحية، فنية) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية
– وظائف فنية
– وظائف صحية

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المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– الدمام
– الطائف
– الخبر
– القصيم
– الشرقية
– شرورة

جهات العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم
– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران
– مستشفى القوات المسلحة بالطائف
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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