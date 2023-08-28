420 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن (420) وظيفة شاغرة (إدارية، صحية، فنية) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية

– وظائف فنية

– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– الطائف

– الخبر

– القصيم

– الشرقية

– شرورة

جهات العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم

– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران

– مستشفى القوات المسلحة بالطائف

– مستشفى القوات المسلحة بشرورة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا