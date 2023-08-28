420 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة اليوم.. أسعار النفط ترتفع إلى 84.70 دولار للبرميل شروط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل شركة المراعي توفر 24 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس رؤية 2030 وضعت السعودية في معتلى المنصة اللوجستية العالمية حلان لتجنب تلف كروت التطعيمات الورقية أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين تحسن طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن (420) وظيفة شاغرة (إدارية، صحية، فنية) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف فنية
– وظائف صحية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– الدمام
– الطائف
– الخبر
– القصيم
– الشرقية
– شرورة
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم
– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران
– مستشفى القوات المسلحة بالطائف
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا