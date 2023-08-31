سوق سوداء لتجزئة الكتب المدرسية 45 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني البورصة العقارية تصنع قطاعًا سعوديًا نموذجيًا بمواصفات عالمية المرور: استكمال أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًا أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية ارتفاع أسعار النفط بفعل نقص الإمدادات الأمريكية مقتل 52 وإصابة 43 بحريق مركز تجاري في جوهانسبرغ وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وفاة مبكرة لمليار شخص بسبب تغير المناخ نسبة الفساد في مجتمعنا انخفضت كثيرًا بفضل ملاحقة أصغر القضايا
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (45) وظيفة متنوعة (تشمل 13 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، للعمل في عدة مناطق بالمملكة على النحو التالي:
– وظائف مساعدين
– وظائف إدارية مساندة
– وظائف إدارية
– وظائف صحية
– وظائف فنية
– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الأحساء
– الطائف
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا