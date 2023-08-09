Icon

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء Icon 47 مليون ريال خسائر اليمامة للحديد في الربع الثالث Icon مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة Icon سامي ضمن أكبر 100 شركة دفاع عالميًا Icon وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقل اجتماعية في نواحٍ كثيرة Icon الرياض تجمع ثقافات العالم بمعرض بين ثقافتين Icon خدمة الحرمين الشريفين ترتقي إلى آفاق جديدة Icon منطقة جديدة في السعودية ستحوّل الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة Icon “صافولا” تحقق أرباحاً بقيمة 132 مليون ريال Icon العاصفة “خانون” تضرب الصين وتتحرك تجاه اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
للفترة المنتهية في 30-6-2023

47 مليون ريال خسائر اليمامة للحديد في الربع الثالث

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
47 مليون ريال خسائر اليمامة للحديد في الربع الثالث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة “اليمامة للصناعات الحديدية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-6-2023 “تسعة أشهر”.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها حققت خسائر بقيمة 47 مليون ريال في الربع الثالث من 2023م.

قد يهمّك أيضاً
النفط يسجل سادس زيادة أسبوعية بعد القرارات السعودية

النفط يسجل سادس زيادة أسبوعية بعد القرارات السعودية

انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن

انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته منخفضًا 27.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 11244.27 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات؛ سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، وتكافل الراجحي، وملاذ للتأمين، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المواساة، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، والباحة، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و8.94%.

أسهم السوق الموازية

وكانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، ودار الأركان، وشمس هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، وبوبا العربية، ولوبريف، واس تي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 104.01 نقاط، ليقفل عند مستوى 23539.75 نقطة، بقيمة تداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم