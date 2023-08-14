Icon

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد Icon تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول Icon مشاهد خلابة لـ شلالات بجدة بعد هطول الأمطار Icon وفاتان وإصابتان جراء انهيار سقف مبنى بالمركز الحضاري في حبونا Icon الإصابة تبعد 3 لاعبين عن الرائد Icon بدء استقبال طلبات الابتعاث إلى كندا وإسبانيا Icon 48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر Icon تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنًا في تبوك Icon الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية Icon يوليو يسجل أعلى درجة حرارة في الأرض منذ بدء التسجيل المناخي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن منتخب إيطاليا

48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بات المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على بُعد خطوات من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحيله عن قيادة إيطاليا.

مانشيني يقترب من تدريب السعودية

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الاثنين، أن مانشيني اقترب من الاتفاق على تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وقد يتم الإعلان خلال الـ48 ساعة القادمة.

قد يهمّك أيضاً
التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر

التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر

إحباط عمليتين لتهريب القات بالحرث وسراة عبيدة

إحباط عمليتين لتهريب القات بالحرث وسراة عبيدة

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر the sun

وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي يملك عرضًا لقيادة الأخضر لمدة 3 سنوات حتى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 مقابل 120 مليون يورو، أي أنه سيحصل على 40 مليون يورو في العام الواحد، ما يُحفزه للموافقة.

وأكدت تقارير بالأمس أن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات متقدمة مع مانشيني، لقيادة الأخضر خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، على أن يتم عقد جولة جديدة من المحادثات اليوم، لمناقشة جميع البنود التي لم تُحسم حتى الآن.

 

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر the sun

الرحيل عن منتخب إيطاليا

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي بالأمس أن مانشيني استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، على أن يتم الكشف عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للالتزامات المهمة المرتقبة.

وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @RudyGaletti

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم