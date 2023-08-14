48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر

بات المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على بُعد خطوات من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحيله عن قيادة إيطاليا.

مانشيني يقترب من تدريب السعودية

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الاثنين، أن مانشيني اقترب من الاتفاق على تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وقد يتم الإعلان خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي يملك عرضًا لقيادة الأخضر لمدة 3 سنوات حتى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 مقابل 120 مليون يورو، أي أنه سيحصل على 40 مليون يورو في العام الواحد، ما يُحفزه للموافقة.

وأكدت تقارير بالأمس أن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات متقدمة مع مانشيني، لقيادة الأخضر خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، على أن يتم عقد جولة جديدة من المحادثات اليوم، لمناقشة جميع البنود التي لم تُحسم حتى الآن.

الرحيل عن منتخب إيطاليا

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي بالأمس أن مانشيني استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، على أن يتم الكشف عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للالتزامات المهمة المرتقبة.

وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.