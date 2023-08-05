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منها التطيب وارتداء أحسن الثياب

5 آداب عند زيارة المسجد الحرام

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
5 آداب عند زيارة المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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حثت وزارة الحج والعمرة، زوار المسجد الحرام، على ضرورة مراعاة 5 آداب عند زيارته.

5 إرشادات

وقالت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس: إن زيارة المسجد الحرام تتطلب التطيب وارتداء أحسن الثياب.

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آداب الزيارة

وأكملت وزارة الحج، أن من بين آداب الزيارة أيضًا، ذكر دعاء دخول المسجد والمحافظة على السكينة والوقار وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول، والمحافظة على نظافة وطهارة المسجد.

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