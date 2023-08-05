حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس! 5 آداب عند زيارة المسجد الحرام الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول 100 قتيل ضحايا حرائق الغابات في هاواي ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا كريستيانو رونالدو باللغة العربية: النصر بمن حضر سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها
حثت وزارة الحج والعمرة، زوار المسجد الحرام، على ضرورة مراعاة 5 آداب عند زيارته.
وقالت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس: إن زيارة المسجد الحرام تتطلب التطيب وارتداء أحسن الثياب.
وأكملت وزارة الحج، أن من بين آداب الزيارة أيضًا، ذكر دعاء دخول المسجد والمحافظة على السكينة والوقار وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول، والمحافظة على نظافة وطهارة المسجد.