5 آداب عند زيارة المسجد الحرام

حثت وزارة الحج والعمرة، زوار المسجد الحرام، على ضرورة مراعاة 5 آداب عند زيارته.

5 إرشادات

وقالت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس: إن زيارة المسجد الحرام تتطلب التطيب وارتداء أحسن الثياب.

آداب الزيارة

وأكملت وزارة الحج، أن من بين آداب الزيارة أيضًا، ذكر دعاء دخول المسجد والمحافظة على السكينة والوقار وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول، والمحافظة على نظافة وطهارة المسجد.