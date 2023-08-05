5 آلاف دولار مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي

انتشرت إعلانات عبر مواقع الإنترنت في كازاخستان، يتم من خلالها عرض مبالغ مالية تزيد عن 5 آلاف دولار تدفع فورًا مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي.

ويظهر في الإعلانات، أنها تستهدف مواطني كازاخستان، وهى جارة لروسيا وإحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، ويعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من أصل روسي، بحسب “رويترز”.

وتعد أستانا واحدة من أقرب حلفاء موسكو التقليديين، لكن حكومتها لم تدعم ما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، وتدعو لإحلال السلام.

مزايا إضافية

ويشير الإعلان إلى دفع مبلغ لمرة واحدة بقيمة 495 ألف روبل (5300 دولار) لمن يوقع عقدًا مع الجيش الروسي، فضلا عن راتب شهري لا تقل قيمته عن 190 ألف روبل (2000 دولار)، ومزايا إضافية غير معلنة.

بالضغط على الإعلان تُفتح نافذة موقع إلكتروني يوفر للمجندين المحتملين فرصة الانضمام إلى الجيش الروسي في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا.

كما يذكر الموقع الإلكتروني أنه يتبع وكالة تنمية القوة البشرية في منطقة سخالين وهي منظمة أنشأتها الحكومة المحلية.