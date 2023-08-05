جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو 5 آلاف ريال غرامة عدم وجود مسجد في محطات الوقود المجلس العسكري في النيجر يهدد بطرد السفير الفرنسي بـ القوة التعادل الإيجابي عنوان مباراة آرسنال ضد فولهام 4 أسباب وراء انضمام نجوم الدوريات الأوروبية لـ الدوري السعودي توقعات بتركز الأمطار على مرتفعات 4 مناطق غدًا السديس: نقلة نوعية لتعزيز مهام شؤون الأئمة زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح فوز بشق الأنفس لـ مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست فلكية جدة: جمال جوهرة النظام الشمسي تقابل كوكب زحل غدًا
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخالفة عدم وجود مسجد في محطات الوقود، والتعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل.
وحسب قناة “الإخبارية”، ذكرت وزارة الشؤون البلدية أن عدم وجود مسجد في محطات الوقود لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة غرامته تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال.
كما أوضحت أن التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل مثل “استخدام الكهرباء من أعمدة الإنارة” فتعد مخالفة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال.
ولفتت إلى أن الامتناع عن البيع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني يعتبر أيضًا مخالفة عقوبتها دفع غرامة تصل قيمتها 2000 ريال.