5 آلاف ريال غرامة عدم وجود مسجد في محطات الوقود

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخالفة عدم وجود مسجد في محطات الوقود، والتعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل.

عدم وجود مسجد بمحطات الوقود

وحسب قناة “الإخبارية”، ذكرت وزارة الشؤون البلدية أن عدم وجود مسجد في محطات الوقود لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة غرامته تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال.

التعدي على الممتلكات العامة

كما أوضحت أن التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل مثل “استخدام الكهرباء من أعمدة الإنارة” فتعد مخالفة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال.

ولفتت إلى أن الامتناع عن البيع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني يعتبر أيضًا مخالفة عقوبتها دفع غرامة تصل قيمتها 2000 ريال.