5 أسباب تؤدي إلى تعنيف الأطفال

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كشفت د. هتون أجواد الفاسي، المختصة بشأن المرأة، الأسباب التي تؤدي إلى تعنيف الأطفال.
وأشارت الفاسي، عبر أثير العربية إف إم، إلى أن من بين تلك الأسباب اعتقاد الأسر بأن العنف أسلوب للتربية، مع الخلط بين التأديب والعنف.
وأوضحت المختصة أن أسباب العنف تعود أيضًا إلى ضعف خبرة القائمين على التربية، أو وجود أمراض نفسية لدى من يتولون العناية بالطفل، وكذلك تعنيف الطفل بدافع الانتقام.
د. هتون أجواد الفاسي @hatoon_alfassi مختصة في تاريخ المرأة توضح الأسباب التي تؤدي إلى تعنيف الأطفال في برنامج #صباحكم_معنا
مع أثير مباركي @atheer_kj و عصام عبدالسلام @issamsaal#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر
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— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 31, 2023