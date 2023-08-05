5 أسباب تؤدي إلى تعنيف الأطفال

كشفت د. هتون أجواد الفاسي، المختصة بشأن المرأة، الأسباب التي تؤدي إلى تعنيف الأطفال.

التأديب والعنف

وأشارت الفاسي، عبر أثير العربية إف إم، إلى أن من بين تلك الأسباب اعتقاد الأسر بأن العنف أسلوب للتربية، مع الخلط بين التأديب والعنف.

أمراض نفسية

وأوضحت المختصة أن أسباب العنف تعود أيضًا إلى ضعف خبرة القائمين على التربية، أو وجود أمراض نفسية لدى من يتولون العناية بالطفل، وكذلك تعنيف الطفل بدافع الانتقام.