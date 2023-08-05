5 أمور تقي الطلاب من مخاطر التعرض للشمس

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لتوعية الأطفال وطلبة المدارس من مخاطر التعرض للشمس، مؤكدة أن وعيهم الصحي يحميهم من أضرار التعرض لأشعة الشمس.

الحماية من أشعة الشمس

وقالت الصحة في منشور على حسابها بمنصة “إكس” “بطرق بسيطة.. اشرح لأطفالك كيف يخففون من مخاطر التعرض للشمس، وعيهم الصحي يحميهم بإذن الله”.

وأضافت أنه عند تعرض الطالب لدرجات حرارة عالية، فعليه الحرص على عدد من الأشياء وهي شرب السوائل باستمرار، الجلوس في الظل، استخدام واقٍ شمسي، ارتداء نظارة شمسية، وارتداء ملابس قطنية خفيفة فاتحة وفضفاضة.

أما عن أضرار التعرض لأشعة الشمس، فأوضحت الصحة أنها تتمثل في الطفح الجلدي، حروق الشمس، تصبغات، ضربة الشمس، الإجهاد الحراري، وجفاف البشرة.

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