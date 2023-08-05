5 تعليمات بشأن قطار الحرمين السريع

شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة مراعاة ضيوف الرحمن 5 ضوابط بشأن استقلال قطار الحرمين السريع.

وأضافت الوزارة، في تدوينة عبر موقع إكس، أنه يجب الالتزام بمجموعة تعليمات لضمان رحلة ميسرة بقطار الحرمين السريع، بالحضور قبل وقت الرحلة.

إبراز التذكرة

وتابعت، يجب إبراز التذكرة قبل الصعود والمحافظة على النظافة، مع الحرص على اتباع توجيهات الطاقم، والجلوس في المقعد المحدد بالتذكرة.

750 ألف مسافر

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن نجاح خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج لعام 1444هـ، حيث بلغ عدد المسافرين عبر قطار الحرمين السريع أكثر من 750 ألف مسافر بارتفاع بلغ 96% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

رحلات موسم الحج

وأكدت “سار” أن عدد الرحلات المسيرة في موسم الحج للعام الحالي بلغ 3,627 رحلة بزيادة 79% عن موسم حج العام الماضي، وكانت رحلات قطار الحرمين السريع قد استمرت بوتيرة تصاعدية حيث بلغت معدل 126 رحلة في أوقات الذروة، وذلك في ظل الطلب العالي عليها، وحرصًا من “سار” على خدمة ضيوف الرحمن فقد وفرت رحلات إضافية، ليصل عدد الرحلات في يوم السابع من ذي الحجة إلى 131 رحلة وهو عدد الرحلات الأعلى في تاريخ قطار الحرمين السريع خلال يوم واحد، منها 60 رحلة غادرت من محطة مكة المكرمة وذلك بمعدل 6 رحلات مغادرة للمحطة في الساعة الواحدة، وليتجاوز قطار الحرمين السريع عدد الرحلات المقررة له في موسم الحج والبالغ عددها 3400 رحلة بعدد 227 رحلة إضافية.