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5 دروس تعلمك المالية والنجاح

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
5 دروس تعلمك المالية والنجاح
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاقتصادي ورجل الأعمال راكان بن عبدالله الحمراني عن 5 أشياء تساعد في تعلم المالية والنجاح.

دروس تعلم المالية ونجاح

وأوضح الحمراني، عبر حسابه في منصة إكس، أن أول درس من دروس تعلم المالية ونجاح هو أن تبدأ من أصغر سن ممكن، قائلًا: “ما في شيء اسمه عمر صغير عشان تبدأ تطور مهاراتك المالية، فكل ما بدأت من سن أصغر، كل ما قدرت تأمن الاستقرار المادي إلى أطول وقت، لأنك راح تكتسب العادات المالية الحسنة بشكل مباشر.

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أما الدرس الثاني فهو الادخار، مؤكدًا أنه أساس الإدارة المالية السليمة، مع اعتماد مبدأ الـ 20– 30– 50 الذي يقول اصرف 50% على احتياجاتك و30% على الكماليات، وادّخر في الأول20% من كل مبلغ جديد.

وتمثل الدرس الثالث في تنظيم النفقات؛ إذ إن الوجه الثاني للادخار هو خفض الإنفاق، حيث أشار الحمراني إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بعمل ميزانية ولو بسيطة حتى ينظم الشخص مشترياته، ولذلك ينصح بتسجيل الأموال التي تنفق بشكل مستمر حتى يتمكن المرء من دراسة سلوكه الشرائي في الدرجة الأولى ويكون على دراية بكل مصروفاته.

الدرس الرابع وهو اختيار الأصدقاء بحكمة، حيث أوضح الحمراني أن الدائرة الاجتماعية المحيطة تأثر بشكل كبير على كثير من جوانب الحيات، أهمها الجانب المالي.

وفي الختام كشف الحمراني خامس نقطة يجب الانتباه لها وهي طلب المساعدة من الأكثر خبرة عند البدء بمشروع الإدارة المالية، كأن تسأل تاجر أو مستثمر مضيفًا: “هذا يرفع وعيك المالي ويجهزك عشان تعدي مراحل مالية متطورة أكثر مثل ادخار حساب للطوارئ أو التقاعد أو التخطيط لمشروع جديد أو شراء منزل أو سيارة، وغيرها الكثير مما يناسب أحلامك وأهدافك”.

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