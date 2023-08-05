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5 غيابات عن مباراة النصر والفتح

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
5 غيابات عن مباراة النصر والفتح
المواطن - محمد سمعه

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سيغيب 5 لاعبين من نادي النصر عن مواجهة الفتح اليوم في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولن يتواجد في مباراة النصر والفتح كل من ” عبدالله مادو لإصابة في العضلة الخلفية، علي لاجامي لوجود تجمع دموي بعظمة أسفل القدم، البرازيلي تاليسكا لإصابته في العضلة الأمامية، الإيفواري سيكو فوفانا يُعاني من آلام في منطقة الصفاق، عبدالإله العمري يعاني من إصابة في الأسنان”.

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مباراة النصر والفتح

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والفتح، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الـ16 بدون رصيد.

فريق النصر - دوري أبطال آسيا

ومن المتوقع أن يدفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الفتح ضد النصر، أملًا في هز الشباك مبكرًا، حيث يطمح النموذجي لمواصلة انطلاقته المميزة، وتحقيق الفوز، فيما يسعى العالمي لمصالحة جماهير بعد بدايته المخيبة.

ويتوقع أن يبدأ النموذجي مباراة الفتح ضد النصر اليوم، بالتشكيل التالي؛ جاكوب ريني، علي الزبيدي، قاسم لاجامي، جايسون دينايير، عبدالله اليوسف، سفيان بن دبكة، بيتروس، كريستيان تيو، لوكاس زيلارايان، مراد باتنا وفراس البريكان.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النصر مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، غيسلان كونان، إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالمجيد الصليهم، أوتافيو، كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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