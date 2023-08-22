مستويات متقدمة لـ الموارد البشرية بتقييم أداء 500 ريال غرامة إحداث ضوضاء قرب المباني التعليمية 1.23 مليون منشأة صغيرة ومتوسط في السعودية السعودية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لبيع البضائع توقعات بارتفاع الحرارة على 5 مناطق من الغد 59 وظيفة شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات غرامة تنتظر 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي “إنماء الروابي” توصي بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية على المساهمين حالة نادرة لولادة توأم بمتلازمة داون في مكة
حذرت الإدارة العامة للمرور، إحداث ضوضاء باستعمال أجهزة داخل المركبة أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة للقيادة بالقرب من المباني التعليمية.
ونوهت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه سيتم فرض غرامات تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال في حال إحداث ضوضاء من قبل قائدي المركبات، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة .
وأضافت أن إحداث ضوضاء ورفع الأصوات بالقرب من المباني التعليمة يفقد الطلاب القدرة على التركيز والتعلم.