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يفقد الطلاب القدرة على التركيز والتعلم

500 ريال غرامة إحداث ضوضاء قرب المباني التعليمية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ مساءً
500 ريال غرامة إحداث ضوضاء قرب المباني التعليمية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الإدارة العامة للمرور، إحداث ضوضاء باستعمال أجهزة داخل المركبة أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة للقيادة بالقرب من المباني التعليمية.

ونوهت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه سيتم فرض غرامات تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال في حال إحداث ضوضاء من قبل قائدي المركبات، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة .

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وأضافت أن إحداث ضوضاء ورفع الأصوات بالقرب من المباني التعليمة يفقد الطلاب القدرة على التركيز والتعلم.

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