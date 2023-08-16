لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد بأبها 500 ريال غرامة إطعام الكائنات الفطرية ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 211,202 حاوية ضبط فعالية ترفيهية مخالفة للسلوك والذوق العام في نجران هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات 560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023
حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من إطعام الكائنات الفطرية، مؤكدًا أنه سلوك مخالف لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية ويستوجب الغرامة.
وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إنفوجراف صادر على منصة “إكس”، إن غرامة إطعام الكائنات الفطرية تبلغ 500 ريال.
وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من عرض الكائنات الفطرية المصيدة، مشيرًا إلى أنها تعد مخالفة تستوجب غرامة مالية بـ20 ألف ريال.
وأوضح المركز، أن عرض الكائنات الفطرية البرية الحيوانية المصيدة خارج المركبات على الطرق العامة أو عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة عرض أخرى محظور، وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات البرية.