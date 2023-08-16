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سلوك مخالف لنظام البيئة

500 ريال غرامة إطعام الكائنات الفطرية

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
500 ريال غرامة إطعام الكائنات الفطرية
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من إطعام الكائنات الفطرية، مؤكدًا أنه سلوك مخالف لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية ويستوجب الغرامة.

غرامة إطعام الكائنات الفطرية

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إنفوجراف صادر على منصة “إكس”، إن غرامة إطعام الكائنات الفطرية تبلغ 500 ريال.

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المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

عرض الكائنات الفطرية

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من عرض الكائنات الفطرية المصيدة، مشيرًا إلى أنها تعد مخالفة تستوجب غرامة مالية بـ20 ألف ريال.

وأوضح المركز، أن عرض الكائنات الفطرية البرية الحيوانية المصيدة خارج المركبات على الطرق العامة أو عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة عرض أخرى محظور، وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات البرية.

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