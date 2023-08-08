56 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لارتكابها مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 56 مخالفًا لنظام البيئة، 33 مواطنًا، و22 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1703 متون من الإبل، و880 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية شرعان
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، موضحة أنه تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.