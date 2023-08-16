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رسوم تسجيل رمزية قيمتها 200 ريال

560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة
المواطن - واس

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دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة محمد بن أحمد المدخلي اليوم، انطلاقة النقل المدرسي والوقوف على جاهزية 560 حافلة تستعد لنقل 20 ألف طالب وطالبة من التعليم العام وذوي الاحتياجات الخاصة في مكة والمحافظات والقرى مع انطلاقة الدراسة الأسبوع القادم.

رسوم تسجيل حافلات النقل

وتعاونت إدارة تعليم مكة المكرمة مع شركة تطوير للنقل وشركات النقل المدرسي أتاحت سابقاً التسجيل الإلكتروني عبر نظام “نور” لأولياء أمور الطلبة الراغبين في الاستفادة من حافلات النقل المدرسية للعام الدراسي الجديد، برسوم تسجيل رمزية تقدر بـ200 ريال فقط للطالب طيلة العام الدراسي، فيما أعفت آلية التسجيل 4 فئات من الرسوم وعدتها مجانية حيث يمكنهم الاستفادة من خدمات النقل المدرسي دون مقابل مادي.

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وبيّنت أن الفئات المستثناة من الرسوم المالية هي ( الأسر الضمانية المسجلة رسمياً في الضمان الاجتماعي ؛ وطلاب الاحتياجات الخاصة وطلاب الإعاقة الصحية في مدارس التعليم العام، وطلاب المدارس المضمومة الأخرى التي صدر فيها قرار وزاري بضمها ) فيما يمكن لبقية الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي التسجيل برسوم رمزية تبلغ 200 ريال فقط طيلة العام الدراسي.

تدريب 300 سائق

من جهة أخرى استهدفت إدارة خدمات الطلاب 300 سائق لتدريبهم وتهيئتهم من خلال تدريبهم في مجال النقل المدرسي، بالمهارات والمعرفة اللازمة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة أثناء النقل، والتأكيد على مسؤوليتهم عن نقل الطلاب من وإلى المدرسة بأمان، وتدريبهم على التعامل مع سلوكيات الطلاب وحالات الطوارئ إذا لزم الأمر؛ والتعريف باللوائح والأنظمة الخاصة بالنقل المدرسي والسلامة والإسعافات الأولية المتعلقة بالحافلة والطلاب والتعامل مع حوادث الطرق والطوارئ، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر، كما تم التأكيد على القيادة الآمنة ومهارات الاستعداد للقيادة، والتعامل مع الظروف الجوية السيئة والتواصل والتعامل مع الطلاب ومهارات إدارة الحافلة والتعامل مع التحديات المحتملة خلال رحلة النقل.

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