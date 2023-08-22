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59 وظيفة شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
59 وظيفة شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن فتح التقديم لشغل 59 وظائف لحملة الثانوية فما فوق، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

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المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية ومالية.
– وظائف قانونية.
– وظائف هندسية.
– وظائف تقنية.
– وظائف أخرى.

بعض المسميات الوظيفية:

1- مشرف خدمات المسافرين.
(Passenger Services Supervisor)

2- مساعد تنفيذي.
(Executive Assistant)

3- مساعد الحوكمة.
(Aircraft Dispatcher)

4- أخصائي الصحة والسلامة.
(Health & Safety Specialist)

5- مشرف المناولة الأرضية.
(Ground Handling Supervisor)

6- مشرف إرسال.
(Aircraft Dispatch Supervisor)

7- مديرو المشاريع والإنشاءات / مهندسو المشاريع.
(Project & Construction Managers / Project Engineers)

8- أخصائي مشتريات أول.
(Senior Purchasing Specialist)

9- مساعد مدير الامتثال.
(Compliance Assistant Manager (Disability-Friendly Employer))

10- مدير المشروع – البحرية.
(Project Director – Marine

11- مدير أول-هندسة المناظر الطبيعية.
(Senior Manager – Landscape Architecture)

12- مدير نمذجة معلومات البناء.
(BIM Manager)

13- مدير مساعد التخطيط الحضري.
(Urban & Master Planning Associate Director)

14- أخصائي أول سلامة الأغذية والجودة.
(Food Safety & Quality Senior Specialist)

15- أخصائي المشتريات.
(Grocery Beverage Senior Purchasing Specialist)

16- مدير التخطيط.
(Director – Planning)

17- أخصائي مشتريات أول – التموينات.
(Grocery Food Senior Purchasing Specialist)

18- مدير تحليلات التسويق.
(Manager, Marketing Analytics)

19- المدير المساعد-البنية التحتية للطاقة.
(Associate Director – Power Infrastructure)

20- عالم البيانات.
(Data Scientist, Associate Director Asset Management)

21- مدير اعتماد الاستدامة.
(Sustainability Accreditation Director)

22- مدير مخاطر العمليات.
(Operations Risk Manager (Disability-Friendly Employer)

23- مساعد مدير التصميم الداخلي.
(Associate Interior Design Director)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام والتقديم على وظائف شركة البحر الأحمر عبر الموقع الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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