59 وظيفة شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في عدة تخصصات غرامة تنتظر 31 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي “إنماء الروابي” توصي بتوزيع 2.5% أرباحاً نقدية على المساهمين حالة نادرة لولادة توأم بمتلازمة داون في مكة انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء ديسمبر المقبل ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة السادة: النشر الرقمي يختصر عمر التجربة الكتابية أرباح “الوسائل الصناعية” ترتفع إلى 17.7 مليون ريال
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن فتح التقديم لشغل 59 وظائف لحملة الثانوية فما فوق، وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– وظائف إدارية ومالية.
– وظائف قانونية.
– وظائف هندسية.
– وظائف تقنية.
– وظائف أخرى.
1- مشرف خدمات المسافرين.
(Passenger Services Supervisor)
2- مساعد تنفيذي.
(Executive Assistant)
3- مساعد الحوكمة.
(Aircraft Dispatcher)
4- أخصائي الصحة والسلامة.
(Health & Safety Specialist)
5- مشرف المناولة الأرضية.
(Ground Handling Supervisor)
6- مشرف إرسال.
(Aircraft Dispatch Supervisor)
7- مديرو المشاريع والإنشاءات / مهندسو المشاريع.
(Project & Construction Managers / Project Engineers)
8- أخصائي مشتريات أول.
(Senior Purchasing Specialist)
9- مساعد مدير الامتثال.
(Compliance Assistant Manager (Disability-Friendly Employer))
10- مدير المشروع – البحرية.
(Project Director – Marine
11- مدير أول-هندسة المناظر الطبيعية.
(Senior Manager – Landscape Architecture)
12- مدير نمذجة معلومات البناء.
(BIM Manager)
13- مدير مساعد التخطيط الحضري.
(Urban & Master Planning Associate Director)
14- أخصائي أول سلامة الأغذية والجودة.
(Food Safety & Quality Senior Specialist)
15- أخصائي المشتريات.
(Grocery Beverage Senior Purchasing Specialist)
16- مدير التخطيط.
(Director – Planning)
17- أخصائي مشتريات أول – التموينات.
(Grocery Food Senior Purchasing Specialist)
18- مدير تحليلات التسويق.
(Manager, Marketing Analytics)
19- المدير المساعد-البنية التحتية للطاقة.
(Associate Director – Power Infrastructure)
20- عالم البيانات.
(Data Scientist, Associate Director Asset Management)
21- مدير اعتماد الاستدامة.
(Sustainability Accreditation Director)
22- مدير مخاطر العمليات.
(Operations Risk Manager (Disability-Friendly Employer)
23- مساعد مدير التصميم الداخلي.
(Associate Interior Design Director)
– للاطلاع على المهام والتقديم على وظائف شركة البحر الأحمر عبر الموقع الرسمي:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )