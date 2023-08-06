6 انتصارات لـ الهلال مقابل 3 للفيحاء

يستضيف الهلال اليوم السبت الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين في لقاء تاريخي يشهد تفوق الزعيم.

ويسعى الزعيم لمواصلات انتصاراته وتجنب أي مفاجأة حينما يواجه الفيحاء، الذي بدوره يمني النفس في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل الزعيم، رغم التفوق الفني الذي يميل لمصلحة أصحاب الأرض.

مباريات الهلال ضد الفيحاء

وتشهد المواجهات المباشرة بين الفريقين في مسابقة تفوقاً هلالياً حيث التقوا تاريخياً في مسابقة الدوري خلال 11 مواجهة سابقة.

وكان للهلال النصيب الأكبر من الانتصارات حيث انتصر في 6 مواجهات مقابل 3 انتصارات للفيحاء وحل التعادل سيدًا في لقاءين.

وكانت أكبر نتيجة سُجلت هي فوز الزعيم بخماسية مقابل هدف ذلك في موسم 2019، فيما كانت أكبر نتيجة سجلها الفيحاء الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويملك الهلال في سجله التهديفي أمام البرتقالي 16 هدفاً مقابل 7 أهداف للفيحاء، وحافظ الهلال على شباكه في 5 مباريات فيما حافظ الفيحاء على مرماه في مباراتين.