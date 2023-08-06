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دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال

6 خطوات لـ إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف عبر أبشر

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
6 خطوات لـ إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يتم إلغاء العمل ببطاقة الهوية الوطنية بعد الإبلاغ عن فقدها، ولذلك يجب الإسراع في إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية.

إصدار بطاقة الهوية بدل تالف عبر أبشر

وتقدم الأحوال المدنية خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف إلكترونيًا عبر منصة أبشر، وذلك دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال.

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وأوضحت أن خطوات تنفيذ خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف عبر منصة أبشر تتمثل في:

  • الدخول على منصة أبشر.
  • اختيار خدماتي.
  • اختيار الأحوال المدنية.
  • اختيار الأحوال المدنية.
  • اختيار خدمات الهوية الوطنية.
  • طلب هوية بدل تالف.

خدمات الأحوال

وتعمل الأحوال المدنية على تسجيل المواطنين والمقيمين وضبط الواقعات المدنية المختلفة وإتاحتها لهم وللجهات ذات العلاقة بمصالحهم بكل الصور والأدوات المناسبة والمتاحة والمطلوبة.

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