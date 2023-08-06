6 خطوات لـ إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف عبر أبشر

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يتم إلغاء العمل ببطاقة الهوية الوطنية بعد الإبلاغ عن فقدها، ولذلك يجب الإسراع في إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية.
وتقدم الأحوال المدنية خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف إلكترونيًا عبر منصة أبشر، وذلك دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال.
وأوضحت أن خطوات تنفيذ خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف عبر منصة أبشر تتمثل في:
وتعمل الأحوال المدنية على تسجيل المواطنين والمقيمين وضبط الواقعات المدنية المختلفة وإتاحتها لهم وللجهات ذات العلاقة بمصالحهم بكل الصور والأدوات المناسبة والمتاحة والمطلوبة.