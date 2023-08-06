6 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي

تُستكمل منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء يوم غد السبت، بـ6 مباريات، وسط صراع قوي لتحقيق انطلاقة قوية وخطف الثلاث نقاط.

انطلاق الدوري الإنجليزي

وتنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي، ضد بيرنلي الصاعد حديثًا، على ملعب “تيرف مور”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا لمواصلة تألقه، وحصد الثلاث نقاط في بداية الموسم، فيما يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نظيره نوتينغهام فورست، عند الساعة الثانية والنصف مساء على ملعب الإمارات.

وتُقام 4 مباريات عند الساعة الخامسة مساء، حيث يلعب بورنموث ضد وست هام يونايتد على ملعب “فيتاليتي”، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوتون تاون ضيفًا على برايتون في ملعب “فالمر”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون نظيره فولهام على ملعب “غوديسون بارك”، ويحتضن ملعب “برامول لين”، مباراة شيفيلد يوناتيد ضد كريستال بالاس.

وفي ختام مباريات الغد بالدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب “سانت جيمس بارك”.