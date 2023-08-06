Icon

لعارض صحي ماهر المعيقلي يتأخر ويقدم السديس ليتم صلاة الجمعة Icon نادي الرياض يعلن أسعار التذاكر بالموسم الجديد Icon الطريس يقود مباراة الأهلي ضد الحزم Icon زحام فوضى بمركز تجاري جديد في جدة Icon فرق الرياض الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي بـ11 لقبًا Icon لحظة تقدم السديس لإكمال صلاة الجمعة بدلًا من ماهر المعيقلي Icon 6 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي Icon سجل إيجابي لـ الأهلي ضد الحزم Icon الجمهور يتوقع الثلاثة الهابطين من دوري روشن Icon إعادة حاسة الشم لمريضين بمستشفى الملك فهد بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الأولى

6 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
6 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء يوم غد السبت، بـ6 مباريات، وسط صراع قوي لتحقيق انطلاقة قوية وخطف الثلاث نقاط.

انطلاق الدوري الإنجليزي

وتنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي، ضد بيرنلي الصاعد حديثًا، على ملعب “تيرف مور”.

قد يهمّك أيضاً
طبيب إسباني بحائل: السعودية ستكون من أكبر الدول في العالم خلال 10 سنوات

طبيب إسباني بحائل: السعودية ستكون من أكبر الدول في العالم خلال 10...

كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا

كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا لمواصلة تألقه، وحصد الثلاث نقاط في بداية الموسم، فيما يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نظيره نوتينغهام فورست، عند الساعة الثانية والنصف مساء على ملعب الإمارات.

آرسنال قبل الدوري الإنجليزي
لاعبو آرسنال – المصدر @Arsenal

وتُقام 4 مباريات عند الساعة الخامسة مساء، حيث يلعب بورنموث ضد وست هام يونايتد على ملعب “فيتاليتي”، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوتون تاون ضيفًا على برايتون في ملعب “فالمر”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون نظيره فولهام على ملعب “غوديسون بارك”، ويحتضن ملعب “برامول لين”، مباراة شيفيلد يوناتيد ضد كريستال بالاس.

وفي ختام مباريات الغد بالدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب “سانت جيمس بارك”.

نيوكاسل
لاعبو نيوكاسل – المصدر @NUFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم