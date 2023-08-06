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منها ربط حزام الأمان واتباع إرشادات المشرفين

6 نصائح لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم بالحافلة المدرسية

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
6 نصائح لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم بالحافلة المدرسية
المواطن - فريق التحرير

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قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات للطلبة والطالبات أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، حفاظًا على سلامتهم أثناء تنقلاتهم.

نصائح للطلاب

ونشرت إدارة المرور إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” 6 نصائح لضمان سلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسة.

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1ـ الجلوس بهدوء.

2ـ ربط حزام الأمان.

3ـ اتباع إرشادات مشرفي الحافلة.

4ـ تجنب إرباك السائق.

5ـ عدم إخراج اليد أو الرأس من الحافلة.

6ـ عدم النزول من الحافلة إلا بعد أن تتوقف تمامًا.

 

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