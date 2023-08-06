6 نصائح لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم بالحافلة المدرسية

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات للطلبة والطالبات أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، حفاظًا على سلامتهم أثناء تنقلاتهم.

نصائح للطلاب

ونشرت إدارة المرور إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” 6 نصائح لضمان سلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسة.

1ـ الجلوس بهدوء.

2ـ ربط حزام الأمان.

3ـ اتباع إرشادات مشرفي الحافلة.

4ـ تجنب إرباك السائق.

5ـ عدم إخراج اليد أو الرأس من الحافلة.

6ـ عدم النزول من الحافلة إلا بعد أن تتوقف تمامًا.