6 نصائح لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم بالحافلة المدرسية إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة تمكين جمعيات الملاك بالسعودية من الرقم الموحد 700 وظائف بـ الهيئة العامة للأوقاف للعمل في الرياض الداتش باكيت أنجح أنظمة الري في الزراعة المنزلية 4 مزايا ببطاقة الطالب لعبور جسر الملك فهد وظائف بـ الهيئة العامة للموانئ في مختلف المجالات بيان السفارة السعودية بشأن سقوط وإصابة مواطن بفرنسا صرف 104 ملايين ريال مستحقات لمزارعي القمح المحلي “التخصصي” يزرع شرائح داخل المخ لتحديد البؤر الصرعية باستخدام الروبوت
قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات للطلبة والطالبات أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، حفاظًا على سلامتهم أثناء تنقلاتهم.
ونشرت إدارة المرور إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” 6 نصائح لضمان سلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسة.
1ـ الجلوس بهدوء.
2ـ ربط حزام الأمان.
3ـ اتباع إرشادات مشرفي الحافلة.
4ـ تجنب إرباك السائق.
5ـ عدم إخراج اليد أو الرأس من الحافلة.
6ـ عدم النزول من الحافلة إلا بعد أن تتوقف تمامًا.