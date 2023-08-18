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60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر
المواطن - فريق التحرير

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عادت إدارة نادي النصر، للتفاوض مجددًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، البرتغالي أوتافيو، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض النصر لضم أوتافيو

وأكدت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر تقدم بعرض جديد لبورتو، من أجل الحصول على خدمات أوتافيو مقابل 60 مليون يورو، وهو يُمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

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وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن النصر المتوج مؤخرًا بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ يرغب في دفع 20 مليون يورو لنادي بورتو حاليًا، على أن يتم تقسيم المبلغ المتبقي على دفعتين.

أوتافيو
النجم البرتغالي – المصدر @B24PT

وأوضحت “ريكورد”، أن النصر قدم عرضًا مميزًا لأوتافيو، حيث سيوقع معه على عقد ممتد لـ3 مواسم، وسيتقاضى راتبًا أكثر بثلاثة أضعاف مما يحصل عليه حاليًا مع بورتو، مع زيادة تدريجية في عقده كل عام.

وشددت الصحيفة البرتغالية في ختام التقرير، على أن عدم دفع المبلغ بالكامل، يسمح لإدارة نادي بورتو برفض رحيل اللاعب أو الموافقة والتفاوض على طريقة الدفع، والحصول على المبلغ، من أجل التعاقد مع لاعب آخر هذا الصيف.

أوتافيو
النجم البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

مسيرة مميزة

ويملك أوتافيو صاحب الـ28 عامًا مسيرة مميزة، حيث إنه خاض 372 مباراة بقميص فريقي إنترناسيونال البرازيلي وبورتو البرتغالي، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 47 مرة وصنع 90 هدفًا.

أوتافيو
النجم البرتغالي

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