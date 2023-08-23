62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية

أعلن ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية، أن عدد الزيارات لخدمات منصة معين الرقمية منذ إطلاقها حتى اليوم، بلغ 62,025,970 زيارة منذ إطلاق المنصة قبل خمس أعوام، كنافذة رقمية أولى لتحويل خطوات القضاء الإداري إلى خدمات رقمية يمكن القيام بها عن بعد توفيرًا للجهد والوقت والكلفة، وأمد التقاضي على المستفيد.

خدمات التقاضي الرقمي

وأوضح الديوان، أن منصة معين الرقمية تمثل حاضنة خدمات التقاضي الرقمي لدى محاكم ودوائر القضاء الإداري كافة، بمختلف مراحل التقاضي فيها، وتتيح للمستفيدين رفع دعواهم وطلباتهم القضائية وحضور جلساتها، وصولًا إلى صدور الأحكام واستلام نسخها التنفيذية، مشيرًا إلى أن المنصة تيسر بخدماتها على المستفيدين كافة إجراءات التقاضي عن بعد وما يحتاجونه من معلومات حول استعمال كل خدمة على حدة.