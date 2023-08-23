Icon

“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية” Icon برعاية الملك سلمان.. مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تنطلق الجمعة Icon رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما يحتاجه الإعلام Icon 62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية Icon ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع هلالي يسلم على والد فهد بن نافل Icon الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 48 مئوية Icon سدافكو توافق على توزيع 3 ريالات أرباحاً للسهم Icon اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الحج Icon صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منذ إطلاقها قبل 5 أعوام وحتى الآن

62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية، أن عدد الزيارات لخدمات منصة معين الرقمية منذ إطلاقها حتى اليوم، بلغ 62,025,970 زيارة منذ إطلاق المنصة قبل خمس أعوام، كنافذة رقمية أولى لتحويل خطوات القضاء الإداري إلى خدمات رقمية يمكن القيام بها عن بعد توفيرًا للجهد والوقت والكلفة، وأمد التقاضي على المستفيد.

خدمات التقاضي الرقمي

وأوضح الديوان، أن منصة معين الرقمية تمثل حاضنة خدمات التقاضي الرقمي لدى محاكم ودوائر القضاء الإداري كافة، بمختلف مراحل التقاضي فيها، وتتيح للمستفيدين رفع دعواهم وطلباتهم القضائية وحضور جلساتها، وصولًا إلى صدور الأحكام واستلام نسخها التنفيذية، مشيرًا إلى أن المنصة تيسر بخدماتها على المستفيدين كافة إجراءات التقاضي عن بعد وما يحتاجونه من معلومات حول استعمال كل خدمة على حدة.

قد يهمّك أيضاً
حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية

حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية

متظاهرون يقيدون أنفسهم بالأصفاد في تل أبيب

متظاهرون يقيدون أنفسهم بالأصفاد في تل أبيب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي
الرياضة

الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي

الرياضة
طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة بوبا
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة بوبا

وظائف
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8 مساء
السعودية اليوم

حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8...

السعودية اليوم
لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر...

الرياضة
أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول العالم
العالم

أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول...

العالم
ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38 شخصًا
العالم

ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38...

العالم