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منها تورم القدمين وضعف الانتصاب لدى الرجال

7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية في الجسم

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية في الجسم
المواطن - فريق التحرير

يوضح الأطباء، أن الدورة الدموية تعتبر ضرورية لجسم الإنسان، لأنها تسهل نقل الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى مشاكل صحية مختلفة.

فيما يلي بعض العلامات الشائعة لضعف الدورة الدموية، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
برودة الأطراف

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قد تكون المعاناة من البرودة المستمرة في اليدين والقدمين، حتى في البيئات الدافئة، علامة على ضعف الدورة الدموية. عندما يتأثر تدفق الدم إلى الأطراف، قد يعطي الجسم الأولوية لإرسال الدم إلى الأعضاء الحيوية، مما يجعل أطرافك تشعر بالبرودة والخدر.

إذا لاحظت هذه الأعراض بشكل متكرر، فقد يكون من المفيد التحقق من صحة نظام الدورة الدموية.

تورم القدمين والساقين

يمكن أن تكون الوذمة أو التورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين مؤشراً على ضعف الدورة الدموية. عندما يكافح الدم للعودة إلى القلب، يمكن أن يتراكم السائل في الأطراف السفلية، مما يسبب تورماً ملحوظاً.
يمكن أن يؤدي الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة إلى تفاقم هذه الحالة، وإذا كنت تعاني من تورم مستمر، فاستشر أخصائي رعاية صحية.

التعب والضعف الشديد

قد يكون الشعور بالإرهاق والضعف المفرط، حتى بعد الحد الأدنى من النشاط البدني، مرتبطاً بضعف الدورة الدموية. عندما يكون تدفق الدم غير كافٍ فقد لا تتلقى عضلاتك الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية لتعمل على النحو الأمثل، مما يؤدي إلى الشعور المستمر بالتعب.

الإحساس بالتنميل والوخز

يمكن أن يكون الشعور بالوخز أو التنميل، خاصة في اليدين أو القدمين أو الأطراف، علامة على انضغاط الأعصاب الناتج عن ضعف الدورة الدموية. عندما يتم تقييد تدفق الدم، قد لا تتلقى الأعصاب الأكسجين الكافي، مما يسبب هذه الأحاسيس غير المريحة. التقييم الفوري أمر بالغ الأهمية لمعالجة المشكلات المحتملة المتعلقة بالأعصاب.

التئام بطيء للجروح

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى إعاقة عملية الشفاء الطبيعية للجسم. إذا لاحظت أن الجروح أو القروح تستغرق وقتاً طويلاً بشكل غير معتاد للشفاء، فقد يكون هذا مرتبطاً بعدم كفاية تدفق الدم إلى المنطقة المصابة. يمكن أن يؤدي التئام الجروح البطيء أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، مما يؤكد الحاجة إلى العناية الطبية.

تلون الجلد

قد يشير تلون الجلد، مثل اللون الشاحب أو المزرق، إلى ضعف الدورة الدموية. وقد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الجلد إلى تغير ملحوظ في لون الجلد، خاصة في الأطراف. انتبه لأي تغيرات غير عادية في الجلد واطلب المشورة الطبية، إذا لاحظت تغيراً مستمراً في اللون.

ضعف الانتصاب

يمكن أن يرتبط ضعف الانتصاب عند الرجال أحياناً بضعف الدورة الدموية، وعلى الرغم من أن عوامل مختلفة يمكن أن تسهم في الضعف الجنسي، إلا أن معالجة أي مشكلات محتملة في الدورة الدموية أمر ضروري.

 

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