Icon

حزن في الشرقية بعد وفاة معلم صباح المقابلة الشخصية Icon لقطات بالأقمار الصناعية تكشف حرائق رئة اليونان المروعة Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة المجدوعي Icon الأردن تحبط تسلل 4 أجانب عبر الحدود Icon أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة Icon ضبط 3 متسولين بالقصيم استعطفوا المصلين بالمساجد Icon جماهير النصر: رحيل تاليسكا في مصلحة نادينا Icon لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا Icon السديس: استشعار دور الأسرة يخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب Icon هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
نشر سياح صوراً لقوارض تتجول

7 ملايين فأر يغزون روما

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
7 ملايين فأر يغزون روما
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعتزم الحكومة المحلية لمدينة روما اتخاذ إجراءات للتصدي لغزو الفئران عند الكولوسيوم (صرح روما الأعظم ويسمى المدرج الفلافي) بعدما نشر سياح صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لتلك القوارض وهي تتجول في مناطق قريبة من المدرج التاريخي.

7 ملايين فأر

ووفقا لوكالة أدنكرونوس للأنباء، أكدت رئيسة هيئة جمع القمامة في المدينة سابرينا ألفونسي أن تدخلاً خاصاً بدأ مساء الجمعة وصباح السبت حتى يستطيع الناس المرور بأمان عند أحد أشهر المواقع التي تجتذب السياح في إيطاليا.

قد يهمّك أيضاً
البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس

البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بنجران وجازان

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بنجران وجازان

وأفادت حكومة المدينة في بيان لها أن العملية ستستمر هذا الأسبوع، إذ سيجري تنظيف المناطق الخضراء المحيطة بـالكولوسيوم والمصارف التي يشيع فيها وجود الفئران ونصب الفخاخ لها.

وذكر البيان أن هناك نحو 7 ملايين فأر في المدينة أي 2.5 لكل ساكن.

الفئران في بريطانيا تصبح بحجم الكلاب الصغيرة

وتابعت ألفونسي أن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى المدينة هذا الصيف إلى جانب موجة الحر تسببا في زيادة القمامة، مما أدى إلى انتشار القوارض.

ونشر مجلس المدينة صوراً لعمال النظافة وهم يجمعون أكواماً من زجاجات المياه البلاستيكية وعلب المشروبات ومخلفات أخرى.

بريطانيا تواجه غزوًا غير مسبوق من الفئران

وتعاني روما أزمة قمامة متفاقمة منذ أعوام، إذ تُلقى أكوام من المخلفات في كثير من الأحيان في الشوارع إلى جوار صناديق القمامة الممتلئة.

وبُني الكولوسيوم قبل 2000 عام، وهو أكبر مدرج في الإمبراطورية الرومانية وكان يستخدم لاستضافة معارك المصارعين وتنفيذ عمليات الإعدام وصيد الحيوانات.

فئران بحجم القطط تجتاح قرية سياحية في بريطانيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية