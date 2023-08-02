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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

73 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لارتكابهم مخالفات رعي

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
73 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (73) مخالفًا لنظام البيئة، (40) مواطنًا، ومواطن خليجي، و (31) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 1669 متنًا من الإبل، و 709 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

محميات ملكية

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن المخالفات تمت في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية شرعان، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

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الإبلاغ

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة، أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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