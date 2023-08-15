77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، عن طرح 77 وظيفة في عدة مجالات (إدارية، تقنية، مالية، صحية، طبية)، للعمل بفروع المركز، وفقاً للتفاصيل التالية:
– عدد (77) وظيفة (رجال / نساء).
– وظائف إدارية ومالية.
– وظائف هندسية.
– وظائف تقنية.
– وظائف صحية.
– صيدلي (وظائف متعددة).
(Pharmacist)
– مستشار خدمات المرضى.
(Patient Services Advisor)
– مستشار امني.
(Security Advisor)
– مسؤول مشتريات.
(Senior Buyer)
– منسق أول فحص السلامة.
(Senior Safety Inspection Coordinator)
– محلل أول الأعمال.
(Senior Business Analyst)
– محلل نظم المعلومات الإدارية للمواد.
(Associate Materials MIS Analyst)
– فني سحب دم.
(Phlebotomist)
– محلل أعمال مساعد.
(Associate Business Analyst)
– أخصائي علاج طبيعي أول.
(Senior Physical Therapy Specialist)
– أخصائي أعمال – تخطيط.
(Business Specialist – Planning)
– محلل موارد بشرية.
– مساعد تغذية.
(Advanced Dietary Assistant)
– أخصائي أشعة.
(Radiologist)
– معالج إشعاعي أول.
(Senior Radiation Therapist)
– كبير فنيي تخطيط القلب.
(Senior Electrocardiogram Technician)
* بالإضافة لأكثر من 50 وظيفة صحية وطبية في مختلف المجالات.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:
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