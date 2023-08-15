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77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، عن طرح 77 وظيفة في عدة مجالات (إدارية، تقنية، مالية، صحية، طبية)، للعمل بفروع المركز، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– عدد (77) وظيفة (رجال / نساء).

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المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية ومالية.
– وظائف هندسية.
– وظائف تقنية.
– وظائف صحية.

المسميات الوظيفية:

– صيدلي (وظائف متعددة).
(Pharmacist)

– مستشار خدمات المرضى.
(Patient Services Advisor)

– مستشار امني.
(Security Advisor)

– مسؤول مشتريات.
(Senior Buyer)

– منسق أول فحص السلامة.
(Senior Safety Inspection Coordinator)

– محلل أول الأعمال.
(Senior Business Analyst)

– محلل نظم المعلومات الإدارية للمواد.
(Associate Materials MIS Analyst)

– فني سحب دم.
(Phlebotomist)

– محلل أعمال مساعد.
(Associate Business Analyst)

– أخصائي علاج طبيعي أول.
(Senior Physical Therapy Specialist)

– أخصائي أعمال – تخطيط.
(Business Specialist – Planning)

– محلل موارد بشرية.

Organization Development)

– مساعد تغذية.
(Advanced Dietary Assistant)

– أخصائي أشعة.
(Radiologist)

– معالج إشعاعي أول.
(Senior Radiation Therapist)

– كبير فنيي تخطيط القلب.
(Senior Electrocardiogram Technician)

* بالإضافة لأكثر من 50 وظيفة صحية وطبية في مختلف المجالات.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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