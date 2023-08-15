77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، عن طرح 77 وظيفة في عدة مجالات (إدارية، تقنية، مالية، صحية، طبية)، للعمل بفروع المركز، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– عدد (77) وظيفة (رجال / نساء).

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية ومالية.

– وظائف هندسية.

– وظائف تقنية.

– وظائف صحية.

المسميات الوظيفية:

– صيدلي (وظائف متعددة).

(Pharmacist)

– مستشار خدمات المرضى.

(Patient Services Advisor)

– مستشار امني.

(Security Advisor)

– مسؤول مشتريات.

(Senior Buyer)

– منسق أول فحص السلامة.

(Senior Safety Inspection Coordinator)

– محلل أول الأعمال.

(Senior Business Analyst)

– محلل نظم المعلومات الإدارية للمواد.

(Associate Materials MIS Analyst)

– فني سحب دم.

(Phlebotomist)

– محلل أعمال مساعد.

(Associate Business Analyst)

– أخصائي علاج طبيعي أول.

(Senior Physical Therapy Specialist)

– أخصائي أعمال – تخطيط.

(Business Specialist – Planning)

– محلل موارد بشرية.

Organization Development)

– مساعد تغذية.

(Advanced Dietary Assistant)

– أخصائي أشعة.

(Radiologist)

– معالج إشعاعي أول.

(Senior Radiation Therapist)

– كبير فنيي تخطيط القلب.

(Senior Electrocardiogram Technician)

* بالإضافة لأكثر من 50 وظيفة صحية وطبية في مختلف المجالات.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

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