77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. محلل تقني أول لتكنولوجيا المعلومات. محلل تقني لتكنولوجيا المعلومات. محلل تقني مشارك لتكنولوجيا المعلومات. محلل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. فني مختبر سريري مشارك. أخصائي ممارسة الأسرة. أخصائي أشعة. مساعد تقني مختبر سريري-كيم. صيدلاني. مستشار خدمات المرضى. طبيب أسنان عام. تقني التصوير التشخيصي. أخصائي هندسة إكلينيكية. مستشار أمني. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: