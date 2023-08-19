شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة 77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ميتروفيتش يصل الرياض للانضمام إلى الهلال القبض علـى شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالقصيم النصر يحسم صفقة إيمريك لابورت ماسك يلغي خاصية حظر الحسابات في منصة إكس خطوة تفصل أوتافيو عن التوقيع للنصر بداية مبشرة للاتفاق مع ستيفن جيرارد الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لجسر مانقوكي في مدغشقر 3 وصايا لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: