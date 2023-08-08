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8 أسباب وراء عواصف وأمطار مكة المكرمة اليوم

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
8 أسباب وراء عواصف وأمطار مكة المكرمة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، أسباب حدوث الظواهر الجوية، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا طبيعية وبشرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع طقس غير مستقر تشهده معظم مناطق السعودية، خاصة منطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، يشمل أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية، ورياحًا نشطة.

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أسباب طبيعية وبشرية

وأوضح المسند في منشور عبر منصة إكس، أن الأسباب الطبيعية هي:

  1. ارتفاع درجة الحرارة.
  2. يؤدي إلى تسخين عالي لسطح الأرض.
  3. يؤدي إلى عملية تصعيد قوي للرياح العمودية (الرياح الصاعدة).
  4. بناء سحب عظيمة ركامية كالجبال في حالة وجود رطوبة جوية + كتل هوائية علوية باردة.
  5. يؤدي إلى هبوط الرياح من قمم السحب الركامية بعد أن تبرد ويثقل الهواء عبر الرياح الهابطة تصل سرعتها أحيانًا لأكثر من 100كم في الساعة.
  6. وجود جبال تضيق مجرى الرياح وتكدسها عبر ممرات ضيقة فتصبح عنيفة.

ولفت إلى أن الأسباب البشرية هي:

– وجود أبراج عالية تحجز الرياح الهابطة أن تمر في حيز مكاني عريض، حيث تقوم الأبراج بدور أخطر من الجبال في صد الرياح، وإجبارها على المرور في ممرات ضيقة؛ فتصبح الرياح شديدة وعنيفة.

– متابعة ومراقبة مثل هذه الظواهر الجوية العنيفة متوفرة للتحذير منها قبل حدوثها بنحو 30 دقيقة، ومن ثم التحذير منها عبر وسائل مختلفة ومنها الجوال عبر منبه مدوي، خاصة في محيط مكة والمدن ذات الكثافة السكانية العالية.

أمطار غزيرة

وهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

 

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