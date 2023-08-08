تعليق حركة المرور على جسر القرم حلول جذرية لمعالجة تكاثر قرود البابون بالسعودية أوقات منع دخول الشاحنات الرياض 8 أسباب وراء عواصف وأمطار مكة المكرمة اليوم أفضل طريقة لقتل البكتيريا في الخضروات الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا في مكة المكرمة محظورات تجنب استخدامها في تنظيف الأجهزة الإلكترونية الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس زامبيا سلطان الغنام: صيحات استهجان جماهير النصر تجاه بعض اللاعبين أمر لا يليق حريق ضخم يعطل الملاحة في مضيق الدردنيل بتركيا
كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، أسباب حدوث الظواهر الجوية، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا طبيعية وبشرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع طقس غير مستقر تشهده معظم مناطق السعودية، خاصة منطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، يشمل أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية، ورياحًا نشطة.
وأوضح المسند في منشور عبر منصة إكس، أن الأسباب الطبيعية هي:
ولفت إلى أن الأسباب البشرية هي:
– وجود أبراج عالية تحجز الرياح الهابطة أن تمر في حيز مكاني عريض، حيث تقوم الأبراج بدور أخطر من الجبال في صد الرياح، وإجبارها على المرور في ممرات ضيقة؛ فتصبح الرياح شديدة وعنيفة.
– متابعة ومراقبة مثل هذه الظواهر الجوية العنيفة متوفرة للتحذير منها قبل حدوثها بنحو 30 دقيقة، ومن ثم التحذير منها عبر وسائل مختلفة ومنها الجوال عبر منبه مدوي، خاصة في محيط مكة والمدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.