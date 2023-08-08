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لم يتضح سبب الانفجار

8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار هائل في مجمع للفولاذ في إيران، وإصابة عدة أشخاص.

وذكرت وكالة “أنباء الطلبة الإيرانية” شبه الرسمية أن انفجارًا هائلاً وقع في مجمع اسفراين الصناعي (إي.آي.سي.أو) في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

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ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

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