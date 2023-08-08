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8 حالات يتم فيها تعليق الدراسة

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
8 حالات يتم فيها تعليق الدراسة
المواطن - فريق التحرير

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تشهد المدارس السعودية غدًا الأحد بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.

حالات تعليق الدراسة

وبالتزامن مع العودة للدراسة، تذّكر “المواطن” بالحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة بحسب ما هو مطبق في السنوات الماضية وتتمثل في:

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  • الأمطار الغزيرة.
  • الأمراض المعدية.
  • الزيارات الرسمية التي تستضيفها السعودية.
  • الأعمال التطويرية التي تطرأ على المبنى المدرسي.
  • انقطاع التيار الكهربائي.
  • عدم توفر المياه بالمبنى المدرسي ليوم واحد.
  • احتراق المبنى المدرسي.
  • انهيار جزء من المبنى المدرسي.

وعلى إثر ذلك، يتم تحويل الدراسة من الحضورية إلى عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم.

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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