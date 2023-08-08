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بينها متحف المصمك والعملات

8 متاحف بالرياض تستحق الزيارة في عطلة نهاية الأسبوع

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
8 متاحف بالرياض تستحق الزيارة في عطلة نهاية الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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بعد إرهاق وعناء الدوام في العمل أو الدراسة لمدة 5 أيام متواصلة، يتطوق أغلبنا لعطلة نهاية الأسبوع حتى يقتنص لنفسه بعض الراحة والاستمتاع بالأوقات في نشاطات ترفيهية مختلفة.

ورغم ذلك كثيرًا ما تضيع عطلتنا في القيام بالمهام المنزلية أو النوم أو مشاهدة التلفاز دون الاستفادة منها، لنجد أنفسنا أمام أسبوع عمل جديد دون أن نشعر بالاختلاف.

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أماكن ترفيه في الرياض

وتتميز مدينة الرياض بأنها غنية بأماكن الترفيه، من ملاه ومطعام ومتاحف، ما يعد كل أفراد الأسرة بقضاء أوقات ممتعة. وفي هذا الإطار، تقدم صحيفة “المواطن” وجهات الترفيه الجاذبة في العاصمة.

متاحف تاريخية

إذا كنت من محبي زيارة المتاحف التاريخية والثقافية، كشف خبير التسويق الإلكتروني خطاف الخطاف أسماء 8 متاحف تستحق الزيارة في الرياض وهي:
1- قصر المصمك
2- متحف صقر الجزيرة للطيران
3- متحف العملات
4- المتحف الوطني
5- متحف التراث ودار الفنون والحرف
6- متحف الفيصل للفن العربي الاسلامي
7- متحف الحمدان التراثي
8- متحف تاريخ العلوم والتقنية

كما تضم الرياض اللألعاب المائية والثلجية مثل ووتر سبلاش ومدينة الثلج، فضلًا عن ألعاب المغامرات مثل سفوري لاند وستار سيتي، بالإضافة لحديقة الحيوان ووادي حنيفة والعديد من المطاعم المحلية والعالمية المختلفة، وبوليفارد الرياض سيتي الذي يضم فعاليات مختلفة بالتزامن مع العودة للدراسة.

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