80 متدربًا في برنامج طب الباطنة بتجمع القصيم

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منح تجمع القصيم الصحي زيادة في الطاقة الاستيعابية للبرنامج التدريبي المعتمد بتخصص طب الباطنة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى الملك سعود بعنيزة.

رفع المقاعد السنوية للتدريب

وأوضح التجمع أن الهيئة اعتمدت رفع المقاعد السنوية المخصصة للتدريب من 16 إلى 20 مقعدًا في كل مستوى تدريبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي العام للمتدربين بطب الباطنة في المستويات الأربعة من 64 إلى 80 متدربًا لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أن منحة الاعتماد الإضافي والزيادة في عدد المقاعد التدريبية جاءت استناداً إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وتوصية لجنة الاعتماد البرامجي.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أن مجموع البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمراكز تدريبية في شهادة الاختصاص “الزمالة السعودية” في مختلف مكونات التجمع بلغ 45 تخصصًا.

تعزيز البيئة التعليمية

وأكد تجمع القصيم الصحي أهمية تعزيز البيئة التعليمية والتدريبية وتوفير الفرص الملائمة للارتقاء بالمهن الطبية والصحية من خلال التدريب النوعي والتعليم الأكاديمي التخصصي، مضيفًا أن هذه البرامج تساعد على اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تمكن الطواقم الطبية الأساسية والمساعدة من تشخيص الحالات المرضية بشكل دقيق، ووضع الخطة العلاجية المناسبة لها.