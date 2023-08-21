Icon

أبها يقترب من ضم إيكامبي حتى 2025 Icon الهلال يعلن رحيل موسى ماريغا Icon أجهزة منزلية تزيد من فاتورة استهلاك الكهرباء Icon ضبط مواطنين روجا مخدرات وارتكبا حوادث سلب بجدة Icon شركة أسمنت الرياض تعلن عن وظائف شاغرة Icon قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل Icon العتيبي: حسان تمبكتي وقع للهلال Icon 14 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب Icon إحباط ترويج وتهريب المخدرات بالشرقية وجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رفع الطاقة الاستيعابية لمدة 4 سنوات

80 متدربًا في برنامج طب الباطنة بتجمع القصيم

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
80 متدربًا في برنامج طب الباطنة بتجمع القصيم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منح تجمع القصيم الصحي زيادة في الطاقة الاستيعابية للبرنامج التدريبي المعتمد بتخصص طب الباطنة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى الملك سعود بعنيزة.

رفع المقاعد السنوية للتدريب

وأوضح التجمع أن الهيئة اعتمدت رفع المقاعد السنوية المخصصة للتدريب من 16 إلى 20 مقعدًا في كل مستوى تدريبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي العام للمتدربين بطب الباطنة في المستويات الأربعة من 64 إلى 80 متدربًا لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أن منحة الاعتماد الإضافي والزيادة في عدد المقاعد التدريبية جاءت استناداً إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وتوصية لجنة الاعتماد البرامجي.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنًا في تبوك

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنًا في تبوك

الانضباط تُعاقب 5 أندية بدوري روشن

الانضباط تُعاقب 5 أندية بدوري روشن

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أن مجموع البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمراكز تدريبية في شهادة الاختصاص “الزمالة السعودية” في مختلف مكونات التجمع بلغ 45 تخصصًا.

تعزيز البيئة التعليمية

وأكد تجمع القصيم الصحي أهمية تعزيز البيئة التعليمية والتدريبية وتوفير الفرص الملائمة للارتقاء بالمهن الطبية والصحية من خلال التدريب النوعي والتعليم الأكاديمي التخصصي، مضيفًا أن هذه البرامج تساعد على اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تمكن الطواقم الطبية الأساسية والمساعدة من تشخيص الحالات المرضية بشكل دقيق، ووضع الخطة العلاجية المناسبة لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم