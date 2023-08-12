81 برنامجًا تدريبيًا في أسبوع العودة للمدارس بـ”تعليم الرياض”

يعود غدًا شاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ حيث وضعت الإدارة خطة تدريبية تستهدف شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية والمعلمين والمعلمات.

وحددت إدارة تعليم الرياض التوقيت الزمني لبداية الدوام خلال أسبوع العودة من الساعة 7:30 صباحاً.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع بعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية، متمنيًا للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجازات والإبداعات.

الخطة التدريبية

وتضمنت الخطة التدريبية خلال أسبوع العودة 81 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتشمل البرامج التدريبية الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وبرامج إدارة الإشراف التربوي، ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي، والأساليب الإشرافية، والإشراف الإلكتروني.

تطورات متسارعة في التعليم

وتتناول البرامج التدريبية عدداً من المجالات المواكبة للتطورات المتسارعة في التعليم ومنها: تطبيقات كانفا في التعليم، وتعزيز الهوية الوطنية، وأخلاقيات مهنة التعليم، والاختبارات الوطنية، وتطبيقات قوقل في التعليم، والتفكير الناقد، والتواصل الذكي، ومهارات المعلم في القرن 21.