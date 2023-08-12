رونالدو يستهدف الفوز بالنهائي الثاني أمام سافيتش وكوليبالي 81 برنامجًا تدريبيًا في أسبوع العودة للمدارس بـ”تعليم الرياض” إحباط تهريب 86 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن تأخير مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة مادة في العرقسوس تقي من مرض شديد الخطورة القيمة السوقية للهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية 2023 حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي أستراليا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023
يعود غدًا شاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ حيث وضعت الإدارة خطة تدريبية تستهدف شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية والمعلمين والمعلمات.
وحددت إدارة تعليم الرياض التوقيت الزمني لبداية الدوام خلال أسبوع العودة من الساعة 7:30 صباحاً.
ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع بعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية، متمنيًا للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجازات والإبداعات.
وتضمنت الخطة التدريبية خلال أسبوع العودة 81 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا لشاغلي الوظائف التعليمية.
وتشمل البرامج التدريبية الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وبرامج إدارة الإشراف التربوي، ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي، والأساليب الإشرافية، والإشراف الإلكتروني.
وتتناول البرامج التدريبية عدداً من المجالات المواكبة للتطورات المتسارعة في التعليم ومنها: تطبيقات كانفا في التعليم، وتعزيز الهوية الوطنية، وأخلاقيات مهنة التعليم، والاختبارات الوطنية، وتطبيقات قوقل في التعليم، والتفكير الناقد، والتواصل الذكي، ومهارات المعلم في القرن 21.