87 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر (87 وظيفة) لحملة (الدبلوم) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة (جدة، الظهران، المدينة المنورة، الخرج، وادي الدواسر، حفر الباطن).
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
وأشارت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع إلى أن التقديم على الوظائف متاح عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا “.