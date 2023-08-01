87 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر (87 وظيفة) لحملة (الدبلوم) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة (جدة، الظهران، المدينة المنورة، الخرج، وادي الدواسر، حفر الباطن).

المسميات الوظيفية

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

مدير المالية

مهندس برمجيات أول

فني اتصالات

أخصائي سمعيات

أخصائي بصريات

فني أشعة

ممرضة قانونية

ممرض قانوني

أخصائي أشعة خدمة مدنية

مقيم طب الأسرة والمجتمع

أخصائي مساعد طبيب أسنان

طبيب أخصائي غدد صماء و السكري

أخصائي أو فني تخطيط كهربائية، وغيرها من الوظائف.

طريقة التقديم

وأشارت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع إلى أن التقديم على الوظائف متاح عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا “.