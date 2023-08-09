9 أعراض تصيب الإنسان عند تقبيل الحيوانات الأليفة

أكد أخصائي الأمراض المعدية الروسي الدكتور جيورجي سابرونوف، أنه غالبًا ما يعاني الأطفال الصغار أكثر من غيرهم من داء الديدان الطفيلية، بسبب قلة معلوماتهم عن النظافة.

وبالإضافة إلى ذلك، تنتقل الطفيليات إلى الإنسان من الحيوانات، لذلك لا ينبغي تقبيل الحيوانات الأليفة.

ووفق ما نقلت شبكة أخبار روسيا اليوم عن فيستي. رو المحلي، فإن الأمر قد يتعدى ذلك؛ فالبعوض أيضًا يمكن أن يصبح ناقلا للعدوى.

ولفت الطبيب الروسي إلى أن الديدان الطفيلية يمكن أن تتحرك في جميع أنحاء الجسم بدءًا من الأمعاء وانتهاء بالعينين. ويمكن أن تفاقم الأمراض المزمنة، لذا يجب التخلص منها فورًا وعدم التأخر في ذلك.

أعراض غير نمطية

أما أهم الأعراض غير النمطية لهذه الديدان فهي:

– التهاب الجفن وتقشرّه مع حكة مصاحبة

– ظهور إفرازات في العين صباحًا

– جفاف الغشاء المخاطي.

– التهاب الملتحمة المسبب للحكة

– رهاب الضوء

– الشعور بوجود رمل في العين.

– عيون دامعة

– عدم وضوح في الرؤية

– ألم حاد واحمرار في العينين.