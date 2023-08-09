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المقرر انطلاقها في قطر يناير المقبل

9 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2023

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
9 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المنظمة لمنافسات كأس آسيا 2023، اليوم الاثنين، عن الملاعب التي ستُقام عليها البطولة، بعد إضافة استاد لوسيل إليهم.

ملاعب كأس آسيا 2023

وستُقام منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من شهر فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

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كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة من البطولة

وتحتضن 9 ملاعب مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا 2023، بينهم 7 شاركت في استضافة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وينضم إليهم استاد جاسم بن حمد واستاد عبدالله بن خليفة.

وجاءت الملاعب التي شاركت في المونديال، كالتالي؛ استاد الجنوب، استاد البيت، استاد أحمد بن علي، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي، بجانب استاد لوسيل الذي سيحتضن مباراتي الافتتاح والنهائي.

كأس آسيا 2023
ملاعب البطولة – المصدر @afcasiancup_ar

مجموعات البطولة

وتضم المجموعة الأولى في كأس آسيا، قطر، الصين، طاجيكستان ولبنان، وضمت المجموعة الثانية كلاً من؛ أستراليا، أوزبكستان، سوريا والهند، فيما تواجدت منتخبات إيران، الإمارات، هونج كونج وفلسطين بالمجموعة الثالثة.

ويتواجد بالمجموعة الرابعة اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام، وضمت المجموعة الخامسة كلاً من؛ كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين، وجاءت المجموعة السادسة، كالتالي؛ المنتخب السعودي، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

كأس آسيا 2023
كأس البطولة

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