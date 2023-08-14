90 مليون يورو تحسم صفقة نيمار للهلال

أصبح نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا على بُعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يحسم الصفقة

وأعلنت bbc، قبل قليل، عن توصل إدارة نادي باريس سان جيرمان لاتفاق مع نظيرتها في الهلال، على انتقال نيمار إلى صفوفه مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى.

وأشارت الشبكة البريطانية، إلى أن النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، يقوم حاليًا بإنهاء الفحوصات الطبية، واستكمال جميع الأوراق اللازمة، من أجل حسم صفقة انتقاله إلى صفوف الهلال رسميًا.

وكان المدير الفني الإسباني لويس إنريكي قد أكد لنيمار بأنه خارج حساباته في الموسم الرياضي الجديد، كما تم استبعاده من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد لوريان بالأمس في الدوري الفرنسي الممتاز.

الهلال لن يُعير نيمار

وأشارت تقارير إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النجم البرازيلي سينتقل إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي عبر صفقة بيع نهائي، ثم ينضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

ونفى خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، هذه الأنباء عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “لا توجد فرصة لإعارة نيمار من الهلال إلى برشلونة رغم الأخبار التي انتشرت مؤخرًا.. ولا حتى يوجد احتمالية لحدوث هذا الأمر”.