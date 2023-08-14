Icon

جيسوس يسعى للنهوض في مباراة أبها ضد الهلال Icon ريف يستهدف إنتاج أكثر من 7000 طن عسل في السنة Icon إزالة تعديات على أراضٍ تبلغ مساحتها أكثر من مليون و200 ألف بالقصيم Icon غموض موقف رونالدو من مباراة الاتفاق ضد النصر Icon غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية Icon بطارية آيفون 15 برو الأطول عمراً على الإطلاق Icon 39 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي Icon 90 مليون يورو تحسم صفقة نيمار للهلال Icon تدريب 8 آلاف معلمة رياض أطفال على فنون الموسيقى Icon 3 خطوات لتسجيل العنوان الوطني عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف

90 مليون يورو تحسم صفقة نيمار للهلال

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
90 مليون يورو تحسم صفقة نيمار للهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا على بُعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يحسم الصفقة

وأعلنت bbc، قبل قليل، عن توصل إدارة نادي باريس سان جيرمان لاتفاق مع نظيرتها في الهلال، على انتقال نيمار إلى صفوفه مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى.

قد يهمّك أيضاً
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة

مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة

مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر marca

وأشارت الشبكة البريطانية، إلى أن النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، يقوم حاليًا بإنهاء الفحوصات الطبية، واستكمال جميع الأوراق اللازمة، من أجل حسم صفقة انتقاله إلى صفوف الهلال رسميًا.

وكان المدير الفني الإسباني لويس إنريكي قد أكد لنيمار بأنه خارج حساباته في الموسم الرياضي الجديد، كما تم استبعاده من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد لوريان بالأمس في الدوري الفرنسي الممتاز.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر cbssports

الهلال لن يُعير نيمار

وأشارت تقارير إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النجم البرازيلي سينتقل إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي عبر صفقة بيع نهائي، ثم ينضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

ونفى خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، هذه الأنباء عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “لا توجد فرصة لإعارة نيمار من الهلال إلى برشلونة رغم الأخبار التي انتشرت مؤخرًا.. ولا حتى يوجد احتمالية لحدوث هذا الأمر”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر 90min

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم