90 وظيفة بالموارد البشرية عبر برنامج جدير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التقديم في 90 وظيفة، عبر برنامج جدير من المرتبة السادسة حتى الثامنة في الوزارة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم تدريبهم المتقدمين على رأس العمل وإكسابهم الخبرات والمهارات، وتوظيفهم في وزارة الموارد البشرية على النحو التالي:

المراتب المستهدفة:

– المرتبة السادسة

– المرتبة السابعة

– المرتبة الثامنة

مسميات الوظائف:

– أخصائي إدارة مشاريع ممارس (عدد 5)

– أخصائي إدارة مشاريع مساعد (عدد 11)

– أخصائي جودة (عدد 7)

– أخصائي إدارة مخاطر ممارس (عدد 1)

– أخصائي إدارة مخاطر مساعد (عدد 1)

– أخصائي استراتيجيات ممارس (عدد 2)

– مساعد أخصائي استراتيجيات (عدد 4)

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد (عدد 3)

– أخصائي استمرارية أعمال ممارس (عدد 2)

– أخصائي استمرارية أعمال مساعد (عدد 3)

– أخصائي تخطيط قوى عاملة ممارس (عدد 1)

– أخصائي تخطيط قوى عاملة مساعد (عدد 3)

– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية (عدد 1)

– أخصائي أداء مؤسسي ممارس (عدد 3)

– أخصائي أداء مؤسسي مساعد (عدد 2)

– أخصائي تعويضات مساعد (عدد 1)

– أخصائي توظيف ممارس (عدد 2)

– أخصائي توظيف مساعد (عدد 1)

– أخصائي إحصاء ممارس (عدد 3)

– أخصائي إحصاء مساعد (عدد 1)

– أخصائي تصنيف وظيفي ومهني (عدد 2)

– أخصائي صحة وسلامة مهنية (عدد 1)

– أخصائي قانوني مساعد (عدد 7)

– أخصائي تحليل مالي ممارس (عدد 1)

– أخصائي موازنة مالية ممارس (عدد 1)

– أخصائي إيرادات حكومية مساعد (عدد 1)

– مراجع داخلي مساعد (عدد 1)

– مصمم نظم ممارس (عدد 1)

– محلل أمن نظم ممارس (عدد 1)

– محلل بيانات مساعد (عدد 7)

– أخصائي أمن سيبراني ممارس (عدد 1)

– مهندس مدني مساعد (عدد 1)

– مهندس معماري داخلي مساعد (عدد 1)

– مصمم جرافيكس (عدد 1)

– أخصائي تعاون دولي مساعد (عدد 1)

– أخصائي إعلامي مساعد (عدد 2)

– محرر صحفي مساعد (عدد 1)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الأنظمة

– القانون

– الحقوق

– إدارة المشاريع

– الإدارة الصناعية

– إدارة الجودة

– الحاسب الآلي

– نظم المعلومات الإدارية

– تقنية معلومات الأعمال

– برمجيات إدارة الجودة

– إدارة المخاطر والتأمين

– تقنية الأعمال والمعلومات

– إدارة أعمال تنظيمية

– ريادة الأعمال

– العلوم المالية والإدارية

– الدراسات الاستراتيجية

– نظم معلومات الحاسب

– نظم معلومات الأعمال

– اقتصاد وأعمال

– ريادة وإدارة ابتكار

– إدارة موارد بشرية

– الحاسب الآلي

– هندسة النظم الإدارية

– إدارة الابتكار وريادة الأعمال

– إدارة أعمال (تحليل أعمال)

– تقنية ونظم معلومات

– إدارة مشاريع

– إدارة صناعية

– الدراسات الاستراتيجية

– التنظيم والتطوير الإداري

– إدارة موارد بشرية استراتيجية وتسويق

– الإدارة والتنظيم

– الإحصاء

– إدارة العمليات والمعلومات

– علوم البيانات

– الأساليب الكمية

– نظم المعلومات

– هندسة السلامة

– سلامة صناعية

– إدارة صناعية

– إدارة السلامة

– السلامة المهنية

– المحاسبة

– اقتصاديات الأعمال المالية والمصرفية

– المالية

– الخدمات المالية وإدارة المخاطر

– الإدارة والنظم

– التمويل والبنوك والتأمين

– المالية والمحاسبة

– مالية واقتصاد

– المحاسبة والضرائب

– إدارة مالية

– خدمات مالية

– البرمجة وعلوم الحاسب

– تحليل وتصميم النظم

– تطوير التطبيقات

– الأمن السيبراني

– علوم الحاسب

– أمن الحاسب

– تقنية المعلومات العلوم الجنائية

– الهندسة المدنية

– الهندسة المعمارية

– تقنيات الصوتيات والمرئيات

– الإنتاج الإعلامي

– التصميم الجرافيكي

– العلاقات العامة

– الإعلام

– الصحافة

– التسويق والإعلان

– الاتصال المهني

– العلوم السياسية

– العلاقات الدولية

– الاتصال المؤسسي

– التسويق الإلكتروني

– الإعلام الاجتماعي

– تخصصات أخرى

مدة التدريب:

– 12 شهراً.

المميزات:

– التعيين في الوزارة من المرتبة (السادسة) حتى (الثامنة).

– توظيف مباشر بعد اجتياز البرنامج بنجاح.

– منح المجتازين للبرنامج درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة للمرتبة في حال تم تعيينهم وفق المؤهل العلمي

– مكافأة شهرية للمشاركين في البرنامج.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– رحلة تطويرية متنوعة تتضمن:

– دورات تطويرية وتدريبية، فنية وإدارية داخل الجهة وخارجها.

– ورش عمل، جلسات توجيهية وشهادات احترافية.

– تدريب مقدم من جامعات وجهات معتمدة عالمياً

– تمكين الممارسة واكتساب الخبرات العملية داخل الجهة وخارجها.

– العمل على مشاريع تخرج مرتبطة بمهام الوظيفة.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ماجستير في التخصصات المطلوبة.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه 4 أعوام وألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها.

– التفرغ بشكل كامل للبرنامج.

– معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج المملكة من الجهة المختصة.

– حصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الايلتس أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا عبر برنامج جدير، عن طريق الرابط: اضغط هنا من خلال اختيار (برنامج جدير) ثم الضغط على (التسجيل)، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين 1445/1/27هـ الموافق (2023/8/14م).