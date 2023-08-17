90 وظيفة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” 14 ألف مستفيد بأم القرى ضمن مبادرة الإرشاد المهني للجامعات السعودية لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين الحج تدعو للالتزام باستخراج تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة الداخلية تحدد موعد القبول بالوظائف العسكرية في الأمن العام والسجون بدء التسجيل في مسابقة موهوب للمنافسة في 19 أولمبياد دولياً مالك الروقي .. خبرات شبابية إبداعية تقود دفة القناة الثقافية وظائف بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية يعلن عن وظائف شاغرة موسم الاستغلال على الأبواب.. العشوائية تُلقي بالمعلمين في احتكارية مراكز التدريب للرخصة المهنية
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر أكثر من (90) وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى (منها 24 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في الرياض ومكة المكرمة.
– مسؤول مركز الاتصال
– طبيب عام
– مسجل أول أمراض النساء والتوليد
– مسجل أول طبيب تخدير
– تمهير
– استشاري الطب النفسي
– منسق خدمات المرضى
– أخصائي تحسين الجودة
– مسجل أول الطب النفسي
– مقيم الطب النفسي
– كاتب سجلات طبية
– رئيس اكتساب المواهب
– منسق التدريب
– رئيس خدمات الدعم
– كبير المهندسين
– أمين الصندوق
– رئيس الحسابات
– منسق السجلات الطبية
– مترجم طبي
– أخصائي تحسين التوثيق السريري
– موظف موارد بشرية أول
– مسؤول محلل مالي
– محاسب عام
– موظف استقبال
– فني
– مدير المشروع
– موظف الفواتير
– سائق
– استشاري تخدير
– مقيم جراحة التجميل
– استشاري جراحة التجميل
– استشاري الأمراض الجلدية
– استشار طب الطوارئ
– فني تخطيط القلب
– مشرف الفواتير والمطالبات
– مدقق التأمين الطبي
– مدير المشروعات
– موظف خدمات
– أطباء
– استشاريين
– وظائف طبية أخرى
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا