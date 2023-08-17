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90 وظيفة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
90 وظيفة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر أكثر من (90) وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى (منها 24 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في الرياض ومكة المكرمة.

المسميات الوظيفية:

– مسؤول مركز الاتصال
– طبيب عام
– مسجل أول أمراض النساء والتوليد
– مسجل أول طبيب تخدير
– تمهير
– استشاري الطب النفسي
– منسق خدمات المرضى
– أخصائي تحسين الجودة
– مسجل أول الطب النفسي
– مقيم الطب النفسي
– كاتب سجلات طبية
– رئيس اكتساب المواهب
– منسق التدريب
– رئيس خدمات الدعم
– كبير المهندسين
– أمين الصندوق
– رئيس الحسابات
– منسق السجلات الطبية
– مترجم طبي
– أخصائي تحسين التوثيق السريري
– موظف موارد بشرية أول
– مسؤول محلل مالي
– محاسب عام
– موظف استقبال
– فني
– مدير المشروع
– موظف الفواتير
– سائق
– استشاري تخدير
– مقيم جراحة التجميل
– استشاري جراحة التجميل
– استشاري الأمراض الجلدية
– استشار طب الطوارئ
– فني تخطيط القلب
– مشرف الفواتير والمطالبات
– مدقق التأمين الطبي
– مدير المشروعات
– موظف خدمات
– أطباء
– استشاريين
– وظائف طبية أخرى

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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