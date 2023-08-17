90 وظيفة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر أكثر من (90) وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى (منها 24 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في الرياض ومكة المكرمة.

المسميات الوظيفية:

– مسؤول مركز الاتصال

– طبيب عام

– مسجل أول أمراض النساء والتوليد

– مسجل أول طبيب تخدير

– تمهير

– استشاري الطب النفسي

– منسق خدمات المرضى

– أخصائي تحسين الجودة

– مسجل أول الطب النفسي

– مقيم الطب النفسي

– كاتب سجلات طبية

– رئيس اكتساب المواهب

– منسق التدريب

– رئيس خدمات الدعم

– كبير المهندسين

– أمين الصندوق

– رئيس الحسابات

– منسق السجلات الطبية

– مترجم طبي

– أخصائي تحسين التوثيق السريري

– موظف موارد بشرية أول

– مسؤول محلل مالي

– محاسب عام

– موظف استقبال

– فني

– مدير المشروع

– موظف الفواتير

– سائق

– استشاري تخدير

– مقيم جراحة التجميل

– استشاري جراحة التجميل

– استشاري الأمراض الجلدية

– استشار طب الطوارئ

– فني تخطيط القلب

– مشرف الفواتير والمطالبات

– مدقق التأمين الطبي

– مدير المشروعات

– موظف خدمات

– أطباء

– استشاريين

– وظائف طبية أخرى

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا