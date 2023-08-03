آل دغيم: الخلل في الأسعار وضعف الخدمات أزمة السياحة الداخلية

تعد السياحة الداخلية إحدى أهم القطاعات الحيوية في السعودية، إذ تتمتع السعودية بوجهات سياحية جذابة حيث التنوع الطبيعي والثقافي، ومع ذلك نجد إقبالًا كبيرًا على السياحة الخارجية، نظرًا لغلاء الأسعار في الداخل، وانخفاضها في الخارج.

هذا التساؤل رد عليه رئيس مجلس جمعية الإعلام السياحي خالد بن عبدالرحمن آل دغيم في تصريحات لـ “المواطن“، مؤكدًا أن دور الإعلام السياحي هو نقل الصورة والمعلومة إلى المستهلك ولابد أن تكون معلومة صحيحة بدون مبالغة أو تضليل وهذا الدور الحقيقي للإعلام السياحي.

وحاورت “المواطن” آل دغيم وكان الحوار كما يلي:

لاحظنا قبل فترة تواجد تسويق كبير بالمناطق السياحية في السعودية ورغم ذلك نرى أن الأغلبية يفضلون قضاء الإجازة بالخارج؟

– المنتج السياحي يحتاج إلى تسويق وإبراز وهذا ما حدث ويجب أن يحدث لكن الحكم النهائي هو للعميل وعندما يجد البديل المنافس أو الأفضل فلن يتأخر، لأنه لا يقف عند الصورة أو الدعاية التي تصل إليه بل يبحث عن السعر وجودة الخدمة وعوامل أخرى.

الشركات السياحية الداخلية

هل تواجد الشركات السياحية الداخلية قد يحقق الفرصة في نجاح السياحة الداخليه؟

– إذا تم تقديم خدمات ترقى إلى ذوق السائح وتنجح في تقديم الأنماط السياحية بأسعار منافسة وجاذبة.

هل أصبحنا نحتاج عروض أسعار للسياحة الداخلية؟

– نعم، هناك من يرغب في ذلك ولكن يجب أن تكون هذه العروض بخدمات ذات جودة وتجذب العميل حتى تنجح.

هل السياحة خارج السعودية أصبحت للتعرف على التنوع الثقافي والجغرافي، والبحث عن التجديد أم ابتعاد عن غلو الأسعار؟

– السياح أنواع، وهناك من يبحث عن السياحة الثقافية والتاريخية وهناك آخرون يبحثون عن الاسترخاء والاستجمام وبلا شك أنهم يبحثون عن الأسعار التي تناسب ميزانيتهم.

خلل بالسياحة الداخلية

ما هو الخلل الذي تراه يجعل المواطن لا ينجذب لـ السياحة الداخلية

– الخلل في الأسعار وضعف الخدمات السياحية يتمثل في عدة محاور هي النقل، السكن والترفيه والتسوق، وإذا اكتملت هذه المحاور الثلاثة مع جودة مناسبة في السعر والخدمة ستُحل المشكلة.

نرى أن الكثير يغامر بالسفر للسياحة الخارجية رغم ذهابهم لدول معدومة الأمان والتحذير المستمر، فهل ترى أن هذا دور الإعلام السياحي المعني بتغيير مفاهيم الناس وقناعاتهم؟

– الموضوع يحتاج وعيًا والتحذير مستمر وسفارات السعودية في كل بلد تقدم كافة المعلومات، والقضية قضية وعي والتقيد بالتعليمات مطلب للسلامة في أي مكان يسافر له السائح.

هل للإعلام السياحي دور في تعزيز الأمان وإدارة الأزمات السياحية؟

– الإعلام السياحي يقدم المعلومة ويشكل خط وقاية قبل وقوع الأزمات ويعزز الوعي.

نلاحظ أن هناك ارتفاعًا في الأسعار بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع الخدمة المقدمة، فما هي الأسباب؟

– سياحتنا موسمية ولذلك نجد الأسعار مرتفعة ومتى أصبحت السياحة مستدامة بأنماط سياحية مختلفة نجد أن الأسعار متغيرة.