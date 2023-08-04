Alnasser يصل أبها استعدادًا لمواجهة الرجاء

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي Alnasser إلى مدينة أبها اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الرجاء البيضاوي المغربي بعد غدٍ في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

النصر يستعد لمواجهة الرجاء

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع “إكس” صورًا للاعبي أصفر الرياض وهم في أبها بعنوان “زخات المطر، تستقبل العالمي في أبها”.

وكان Alnasser صعد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد تعادله مع الزمالك المصري أمس بنتيجة 1/ 1 ليصعد في المركز الثاني عن مجموعته.

وفي وقت سابق، طلب جمهور النصر من إدارة مسلي آل معمر، التحرك والتعاقد مع صفقة أجنبية خامسة للفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

4 صفقات لـ Alnasser في الصيف

وكان أصفر الرياض نجح حتى الآن في ضم كل من البرازيلي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفونا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالإضافة إلى ضم السنغالي ساديو ماني الثلاثاء الماضي.

ودشن جمهور أصفر الرياض وسم بعنوان “أوتافيو مطلب نصراوي” في إشارة منهم إلى رغبتهم بضم البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب فريق بورتو البرتغالي.

وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب أوتافيو وافق على البنود الشخصية للانضمام إلى النصر بعد أسبوع واحد من المفاوضات.

وأضاف جاليتي أن الفريق البرتغالي لا يرغب في جعل اللاعب يرحل بكل سهولة إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان أوتافيو صاحب الـ 28 عامًا وُلد في البرازيل لكنه تخلى عن الجنسية البرازيلية وفضّل تمثيل البرتغال حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول منذ عام 2021 وشارك في مونديال قطر الأخير.

ويستطيع أوتافيو اللعب كجناح وكخط وسط مهاجم، كما يلعب مع فريق بورتو منذ عام 2014.