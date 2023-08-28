avilease تستحوذ على منصة تشغيل وتأجير طائرات ستاندرد تشارترد

أعلنت شركة تأجير الطائرات “AviLease”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إبرامها اتفاقية للاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ”ستاندرد تشارترد “، وتشمل الاتفاقية شركة بيمبروك ومقرها دبلن.

وتسهم عملية الاستحواذ في الجمع بين شركتين متكاملتين على المستوى الإستراتيجي، مما سينتج عنه التنوع في نطاق الشركة وتحقيق التطور والنمو العالمي، كما سيتيح الفرصة للاستفادة من خبرات وتجارب فريق ستاندرد تشارترد الأفضل في فئته والقدرات التشغيلية المتوفرة.

محفظة متنوعة من الطائرات

وفي إطار هذه الاتفاقية التي تصل قيمتها إلى 3.6 مليارات دولار، تستحوذ شركة تأجير الطائرات على محفظة متنوعة تتكون من 100 طائرة من نوع الطائرات ذات البدن الضيق، وفي الوقت نفسه ستصبح الشركة المزودة لخدمات التأجير لنحو 22 طائرة أخرى.

وستعزز هذه الخطوة مكانة الشركة، منصةً وكيانًا متكاملًا تملك وتدير أسطولًا مكونًا من 167 طائرة من أحدث الطائرات والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تتألف من 145 طائرة تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار، و 22 طائرة تديرها الشركة بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار، ومؤجرة لنحو 46 شركة طيران على مستوى العالم.

ونجحت شركة تأجير الطائرات “AviLease” ، في إطار هذه الاتفاقية إلى تأمين تمويل مؤقت تنافسي بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي من أربعة بنوك دولية هي: بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبنك إم يو إف جي.

تعزيز المكانة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تأجير الطائرات فهد السيف: “تتميز أعمال تمويل الطائرات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، باعتبارها منصة رائدة على مستوى القطاع، حيث تجمع فريق من المهنيين والمتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية بسجل مهني وسمعة متميزة, حيث تسهم اتفاقية الاستحواذ في تعزيز مكانة الشركة وتمكين النظام الاقتصادي وبيئة قطاع الطيران في المملكة وتشكل عنصر مساعد في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 متمثلة في أهداف تنويع الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال توفير فرص عمل إضافية ذات قيمة عالية للمواطنين السعوديين”.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لـشركة تأجير الطائرات إدوارد أوبراين أن هذه الاتفاقية وعملية الاستحواذ تمثل أهمية عالية، وخطوة جديدة وبارزة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشمل شراء مجموعة من الطائرات ذات البدن الضيق عالية الجودة والمؤجرة لشركات طيران من الدرجة الأولى على مستوى العالم, كما ستسهم عملية الاستحواذ في تسريع عجلة النمو وتوسيع نطاق وتنويع أسطول الشركة من الطائرات المؤجرة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على قدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها الاستثمارية الخاصة والطموحة.

وأضاف أو براين: ستمكننا الاتفاقية من توحيد الجهود والاستفادة من القدرات عالية الجودة لمنصة أعمال تمويل الطائرات التابعة لــ “ستاندرد تشارترد”، كما ستعزز تحقيق طموحاتنا بأن نصبح من بين أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم.

تأجير الطائرات

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية في أوروبا والقارة الأمريكية لستاندرد تشارترد سايمون كوبر عن تمنياته لشركة تأجير الطائرات “AviLease” النجاح في استراتيجيتها المتمثلة في مواصلة العمل وتكريس الجهود لتطوير الأعمال بهدف تعزيز النمو المستمر وتحقيق طموحاتها وأن تكون شركة فاعلة وشريكًا عالميًا بارزًا في قطاع تأجير الطائرات, مقدمًا شكره لمنسوبي منصة أعمال تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ”ستاندرد تشارترد، على جهودهم والتزامهم الراسخ ببناء وإرساء عمل متميز على مدار أكثر من 15 عامًا في نجاح هذه الصفقة.

وستعمل شركة تأجير الطائرات “AviLease” على إنجاز أعمال وإجراءات استكمال الاتفاقية بالكامل في الربع الرابع من عام 2023, كما سيتولى “سيتي بنك”، مهمة المستشار المالي لشركة تأجير الطائرات خلال مراحل الاتفاقية، في حين تولت شركة Allen & Overy وشركة Clifford Chanc مسؤولية الاستشارات القانونية، بينما قامت كلا من شركة KPMG وشركة PwC بدور المستشار الضريبي. وتولت مؤسسة الخدمات المالية “جي بي مورجان” دور المستشار المالي للشركة.